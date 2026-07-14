ОБСУДИЛИ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ГАСТРОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЫ
Сухум. 14 июля 2026 г. Абхазия-Информ. В 2026 году на базе Института гастрономии Сибирского федерального университета в Красноярске реализуется программа бесплатного дополнительного профессионального образования для специалистов гастрономической сферы Абхазии по различным направлениям.
Вице-премьеры Вараздат Миносян и Майя Цыбулевская встретились с представителями профильных ведомств, ответственных за реализацию данного проекта. Во встрече приняли участие первый заместитель министра просвещения Хибла Шамба, главный специалист Управления общего среднего и профессионального образования Министерства просвещения Гунда Квициния и менеджер РУП ОП Курорт Пицунда» Азамат Багателия.
Вараздат Миносян подчеркнул значимость проекта.
«Участники, направляемые на обучение, получат новые знания, которые помогут им в дальнейшей профессиональной деятельности и трудоустройстве», – сказал вице-премьер.
С 20 июля по 1 августа 10 участников пройдут курсы повышения квалификации по программе «Кондитер: базовый» в Институте гастрономии СФУ в Красноярске.
Правительство окажет финансовую поддержку, связанную с проездом и проживанием участников проекта из числа студентов Сухумского государственного колледжа.
Реализация проекта стала возможной благодаря договоренностям президента Абхазии Бадры Гунба с первым заместителем руководителя Администрации президента РФ Сергеем Кириенко и губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым.
Об этом сообщает пресс-служба КМ.
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