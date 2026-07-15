К 95-ЛЕТИЮ БОРИСА АДЛЕЙБА

Ҭоурыхтә хҭыск аҳасабала иахәаԥштәуп 1989 ш. азы Лыхнытәи ааԥхьара раԥхьа хымԥада иара инапы ахьаҵаиҩыз. Усҟантәи аамҭазы апартиатә напхгаҩы изы ари аҩыза ашьаҿа аҟаҵара агәаӷьра ду аҭахын, ижәлар ринтересқәа рыхьчара дазхиан имаҵзуратә ҭыԥ аиқәырхара аасҭа, уи аҵыхәтәа зеиԥшрахоз ихахьы иаамгакәа. Ас еиԥш амилаҭтә зҵаара азнеишьа иара итәылауаҩратә позициа бзианы ианыԥшуеит, Аԥсны аԥеиԥш гәыкала дшазхәыцуаз атәы арҵабыргуеит.

Иахьа ҳара ҳаҭыр дула даҳгәалаҳаршәоит Виктор Борис-иԥа Адлеиба. Уи ихьӡ Аԥсны аҭоурых аҟны аҭыҧ ду ааннакылоит, ҳажәлар ргәалашәараҟны наунагӡа иаанхоит».

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В связи с 95-летием со дня рождения Бориса Викторовича Адлейба президент Республики Абхазия Бадра Гунба отметил его вклад в историю Абхазии.

▫️ «Борис Викторович Адлейба был искренним патриотом своей Родины, человеком высокой ответственности и твердых убеждений. На протяжении всей своей жизни он честно служил Абхазии, последовательно отстаивая интересы своего народа, развитие его национальной культуры.

Особого внимания заслуживает исторический факт, что именно Борис Викторович стал первым подписантом Лыхненского обращения 1989 года. Для партийного руководителя того времени такой шаг требовал большого личного мужества и готовности поставить интересы своего народа выше служебного положения и возможных последствий. Этот поступок стал ярким свидетельством его принципиальности, гражданской позиции и преданности Абхазии.

Сегодня мы вспоминаем Бориса Викторовича Адлейба с уважением и благодарностью. Его имя занимает достойное место в истории Абхазии, а память о нем будет жить в сердцах людей», – отметил президент.