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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ ПОСЕТИЛ ОТКРЫТИЕ ТРЕХ ДЕТСКИХ САДОВ В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ

Новости Среда, 15 июля 2026 18:20
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ПРЕЗИДЕНТ ПОСЕТИЛ ОТКРЫТИЕ ТРЕХ ДЕТСКИХ САДОВ В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ

Сухум. 15 июля 2026 г. Абхазия-Информ. В городе Пицунда состоялось долгожданное торжественное открытие детского сада открытия «Амзара». В официальной церемонии участвовали президент Бадра Гунба, министр просвещения Хана Гунба, глава администрации Гагрского района Юрий Хагуш, депутаты Парламента.

Данный объект являлся одним из долгостроев города – ремонтные работы в детском саду велись более восьми лет. Завершить масштабную реконструкцию удалось благодаря финансированию в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию РА.

Общий объем капитальных вложений составил 102 миллиона рублей. Работы на объекте выполнила подрядная организация МУП «ГРСО Гудаута». Ход и качество работ на финальном этапе лично инспектировал глава государства, поручивший оперативно устранить все недочеты для скорейшего запуска учреждения.

Современное двухэтажное здание отвечает всем образовательным и санитарным стандартам. Детсад рассчитан на 6 групп – до 120 детей.

Просторные помещения полностью укомплектованы мягкой мебелью, развивающими игрушками, а пищеблок и медицинский кабинет оснащены новейшим высокотехнологичным оборудованием.

Руководителем нового дошкольного учреждения назначена Мирабелла Квачахия.

Президент осмотрел игровые зоны и внутренние помещения сада.

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В селе Багрыпста Гагрского района состоялось торжественное открытие детского сада «Ашана». В торжественном мероприятии приняли участие президент Бадра Гунба, министр просвещения Хана Гунба, глава администрации Гагрского района Юрий Хагуш, депутаты Парламента, представители общественности.

Социальный объект приступил к работе после более чем 30-летнего простоя.тМасштабный проект по реставрации здания был реализован силами Армянской общины Абхазии совместно с администрацией Гагрского района. Общая стоимость работ составила 25 млн рублей, из которых 2 млн были выделены напрямую из бюджета Гагрского района.

Строители полностью обновили конструкцию здания, установили современное кухонное и учебное оборудование, а также завезли новую мебель.

Обновленный садик возглавила Саида Гарриевна Пандалион.

Детский сад «Ашана» рассчитан на 2 группы и сможет принять 40 воспитанников.

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В городе Гагра ввели в эксплуатацию новый детсад «Абырлаш». Строительство и обустройство важного социального объекта финансировалось полностью за счет средств местного бюджета. В торжественной церемонии открытия приняли участие президент Бадра Гунба, министр просвещения Хана Гунба, глава администрации Гагрского района Юрий Хагуш.

На реализацию проекта из бюджета Гагрского района было выделено 60 млн рублей. Работы на объекте велись с начала 2023 года. В результате в городе появилось современное, комфортабельное здание, полностью готовое к приему воспитанников и укомплектованное всем необходимым образовательным и бытовым оборудованием.

Новое дошкольное учреждение рассчитано на 4 группы и сможет принять 80 детей, что позволит заметно сократить очередь в детские сады города Гагра.

Руководителем детсада Наала Ласурия.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 15 июля 2026 18:22

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