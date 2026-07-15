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Абхазия Информ

МОЛОДЕЖЬ МОЛОДЕЖНОГО ЛАГЕРЯ «АХЬЫЩТРАХЬ – 2026» В ГОСТЯХ У ОЧАМЧЫРСКОГО РАЙОНА

Новости Среда, 15 июля 2026 18:22
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МОЛОДЕЖЬ МОЛОДЕЖНОГО ЛАГЕРЯ «АХЬЫЩТРАХЬ – 2026» В ГОСТЯХ У ОЧАМЧЫРСКОГО РАЙОНА

Сухум. 15 июля 2026 г. Абхазия-Информ. ​Сегодня Очамчырский район принимает участников молодежного лагеря «Ахьыщтрахь – 2026». Насыщенная программа дня позволила гостям прикоснуться к истории и культуре нашего района. Визит начался с торжественного возложения цветов к Мемориалу славы воинов, павших в Отечественной войне народа Абхазии 1992–1993 годов. Это важный момент памяти, объединяющий поколения.

Администрация района организовала для ребят экскурсию по обновленной центральной набережной города, после чего гостеприимный Дом культуры распахнул свои двери для праздничного концерта. Яркие выступления артистов стали отличным завершением первой части визита.

​На этом путешествие не заканчивается: в планах у участников лагеря посещение величественного Моквского храма и таинственной Отапской пещеры.

​Напомним, каждый этап лагеря «Ахьыщтрахь» собирает более 75 молодых людей. Образовательная, культурная и экскурсионная программы помогают молодежи глубже познакомиться с традициями, языком и историей Абхазии, укрепляя неразрывную связь с исторической родиной.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 15 июля 2026 18:24

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