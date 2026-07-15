ПРЕЗИДЕНТ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ ХОД РЕКОНСТРУКЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НАБЕРЕЖНОЙ В ГАГРЕ

Сухум. 15 июля 2026 г. Абхазия-Информ. ​Президент Абхазии Бадра Гунба проинспектировал ход реконструкции центральной набережной в Гагре. Работы по восстановлению объекта начались после масштабного шторма, нанесшего серьезный ущерб прибрежной инфраструктуре.

Главу государства ознакомили с результатами проделанной работы. На данном этапе строители уже полностью реконструировали участок набережной протяженностью 1700 метров. Общая площадь обновленного покрытия пешеходных зон составила 10 200 квадратных метров, а объем финансирования текущего этапа – 136 миллионов рублей. В ходе модернизации специалисты полностью заменили инженерные сети, уложили прочные износостойкие покрытия и установили современные линии освещения, защищенные от агрессивного воздействия морской соли.

В рамках дальнейшего развития планируется продлить набережную еще на 900 метров. Этот проект предусматривает возведение двух пешеходных мостов, что позволит благоустроить дополнительно 3600 квадратных метров территории.

Президент выразил благодарность предпринимателям, которые предоставили часть территории своих объектов для продолжения набережной, отметив, что это решение свидетельствует об их ответственности и любви к городу.

Бадра Гунба подчеркнул, что набережная Гагры является визитной карточкой города, поэтому ее качественное обновление принципиально важно как для комфорта местных жителей, так и для развития туристического потенциала всей республики.