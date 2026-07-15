 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

В мире

В ВЕНЕСУЭЛЕ – СИЛЬНЕЙШИЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 100 ЛЕТ
июня 25 2026

В ВЕНЕСУЭЛЕ – СИЛЬНЕЙШИЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 100 ЛЕТ

Сухум. 25 июня 2026 г. Абхазия-Информ. В Венесуэле вечером 24 июня произошли два сильных землетрясения…
СПЕЦНАЗ США ЗАХВАТИЛ НИКОЛАСА МАДУРО
января 04 2026
СПЕЦНАЗ США ЗАХВАТИЛ НИКОЛАСА МАДУРО
августа 16 2025
ПУТИН ОЦЕНИЛ ПЕРЕГОВОРЫ ПОЗИТИВНО И ПРИЗВАЛ ЕВРОПУ НЕ СРЫВАТЬ ПРОЦЕСС

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июль 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ ХОД РЕКОНСТРУКЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НАБЕРЕЖНОЙ В ГАГРЕ

Новости Среда, 15 июля 2026 18:24
Оцените материал
(0 голосов)
ПРЕЗИДЕНТ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ ХОД РЕКОНСТРУКЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НАБЕРЕЖНОЙ В ГАГРЕ

Сухум. 15 июля 2026 г. Абхазия-Информ. ​Президент Абхазии Бадра Гунба проинспектировал ход реконструкции центральной набережной в Гагре. Работы по восстановлению объекта начались после масштабного шторма, нанесшего серьезный ущерб прибрежной инфраструктуре.

Главу государства ознакомили с результатами проделанной работы. На данном этапе строители уже полностью реконструировали участок набережной протяженностью 1700 метров. Общая площадь обновленного покрытия пешеходных зон составила 10 200 квадратных метров, а объем финансирования текущего этапа – 136 миллионов рублей. В ходе модернизации специалисты полностью заменили инженерные сети, уложили прочные износостойкие покрытия и установили современные линии освещения, защищенные от агрессивного воздействия морской соли.

В рамках дальнейшего развития планируется продлить набережную еще на 900 метров. Этот проект предусматривает возведение двух пешеходных мостов, что позволит благоустроить дополнительно 3600 квадратных метров территории.

Президент выразил благодарность предпринимателям, которые предоставили часть территории своих объектов для продолжения набережной, отметив, что это решение свидетельствует об их ответственности и любви к городу.

Бадра Гунба подчеркнул, что набережная Гагры является визитной карточкой города, поэтому ее качественное обновление принципиально важно как для комфорта местных жителей, так и для развития туристического потенциала всей республики.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 15 июля 2026 18:25

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « МОЛОДЕЖЬ МОЛОДЕЖНОГО ЛАГЕРЯ «АХЬЫЩТРАХЬ – 2026» В ГОСТЯХ У ОЧАМЧЫРСКОГО РАЙОНА БАДРА ГУНБА ПОСЕТИЛ ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ «АԥЕИԥШ» И УНИВЕРСИТЕТСКУЮ БАЗУ В БАГРЫПСТА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.