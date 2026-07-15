БАДРА ГУНБА ПОСЕТИЛ ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ «АԥЕИԥШ» И УНИВЕРСИТЕТСКУЮ БАЗУ В БАГРЫПСТА

Сухум. 15 июля 2026 г. Абхазия-Информ. ​Президент Бадра Гунба в ходе рабочей поездки в Гагрский район посетил детский лагерь «Аԥеиԥш» на базе Гагрского лицея-интерната. По инициативе Министерства просвещения в Гагрском лицее-интернате и Очамчырской школе-интернате в летний период размещается детский лагерь «Аԥеиԥш».

В ходе работы лагерей планируется участие 800 детей в возрасте от 12 до 17 лет.

Глава государства пообщался с детьми, педагогами и воспитателями. Он отметил важное значение данной инициативы для всестороннего развития подрастающего поколения.

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Президент Бадра Гунба посетил университетскую базу в селе Багрыпста, где в настоящее время проходят летнюю производственную практику студенты Абхазского госуниверситета.

Глава государства лично пообщался со студентами факультета биологии и биомедицины. Будущие специалисты рассказали президенту, что на этой специализированной учебной базе они на практике закрепляют полученные теоретические знания.

В рамках 10-дневного полевого курса студенты занимаются исследованием местной флоры: собирают и определяют виды растений, профессионально их высушивают для гербариев, а также составляют подробные научные описания каждого образца.

Президент высоко оценил вовлечённость и искренний интерес студентов к выбранной профессии. Он отметил важность такой практической подготовки для развития отечественной науки и пожелал ребятам успехов в дальнейшей учебе и полевых исследованиях.