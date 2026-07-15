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Абхазия Информ

ХАНА ГУНБА: СЕЛЬСКИЕ ДЕТИ НИЧЕМ НЕ УСТУПАЮТ ГОРОДСКИМ В УСПЕВАЕМОСТИ

Новости Среда, 15 июля 2026 18:27
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ХАНА ГУНБА: СЕЛЬСКИЕ ДЕТИ НИЧЕМ НЕ УСТУПАЮТ ГОРОДСКИМ В УСПЕВАЕМОСТИ

Сухум. 15 июля 2026 г. Абхазия-Информ. ​Министр просвещения Хана Гунба выразила благодарность губернатору Санкт-Петербурга за передачу школьного автобуса для села Бармыш Гудаутского района. По ее словам, организация транспортного подвоза учащихся остается ключевой задачей из-за отсутствия образовательного учреждения в самом населенном пункте.

«Хочется поблагодарить губернатора Санкт-Петербурга за такой подарок селу Бармыш. Я хочу отметить, что из этого села 18 школьников ездят в бзыбскую школу №1», – сказала министр.

Глава Минпроса обратила особое внимание на высокий уровень знаний школьников в сельской местности.

«Сельские дети ничем не уступают в успеваемости по общеобразовательным стандартам, мы это видим и по результатам учебного года, по количеству медалистов», – подчеркнула Гунба.

В пример она привела выпускницу Бзыбской средней школы №1 Валерию Бения, живущую в Бармыше и окончившую в этом году школу на медаль. По мнению министра, успех выпускницы еще раз подчеркивает, что в сельских школах можно получить качественное образование.

Хана Гунба также сообщила, что в текущем году в рамках гуманитарной помощи школам было передано пять автобусов, которые получили Махадырская, Абгархукская и Куланырхуская школы.

«Также в течение 2025 года 42 школьных автобуса получили наши общеобразовательные учреждения. Безусловно, это большая помощь и большая поддержка образовательной системе, за что мы хотим выразить благодарность главе государства», – отметила министр.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Среда, 15 июля 2026 18:29

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