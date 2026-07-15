РОССИЯН ПРЕДУПРЕДИЛИ О ФАЛЬШИВЫХ САЙТАХ ПО БРОНИРОВАНИЮ ГОСТИНИЦ В АБХАЗИИ

Сухум. 15 июля 2026 г. Абхазия-Информ. ​Граждан России предупредили о появлении в интернете фальшивых сайтов реальных гостиниц в Абхазии, которые предлагают услуги по «бронированию» проживания в этих отелях. О такой схеме мошенничества сообщили в российском посольстве.

«Деньги, которые граждане переводят по указанным на таких сайтах реквизитам, попадают в карман мошенников, реальной оплаты проживания в гостинице при этом не происходит. К сожалению, очень часто это выясняется лишь когда человек прибывает к месту отдыха», – говорится в сообщении дипломатического ведомства.

Всех желающих отдохнуть в Абхазии в дипмиссии призвали к особой бдительности при бронировании отелей.

Туристам рекомендуют сверять URL-адреса сайтов гостиниц с информацией, размещённой на сайте Министерства туризма Абхазии.