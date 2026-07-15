ОТКРЫВШИЙСЯ В НОВОМ АФОНЕ ОТЕЛЬ «ГРАНД РОДИНА» ПРИНИМАЕТ ПЕРВЫХ ГОСТЕЙ

Сухум. 15 июля 2026 г. Абхазия-Информ. ​В Новом Афоне активно обживается туристами новый четырехзвездочный отель «Гранд Родина», официально открывший свои двери 1 июня 2026 года. Инвестиционный проект был реализован при поддержке российского банка ВТБ (ПАО) в рамках Программы льготного кредитования.

Новый пятиэтажный комплекс уровня 4* общей площадью более 8,6 тыс. кв. метров расположился в шаговой доступности от побережья (всего в 300 метрах от пляжа). Инфраструктура отеля создана по самым высоким стандартам и включает:

• 155 комфортабельных номеров различных категорий, от уютных стандартных номеров в атриуме до просторных номеров люкс;

• ресторан на 76 посадочных мест и камерный кафе-бар;

• современный SPA-центр с широким перечнем оздоровительных услуг, бассейн и салон красоты;

• тренажерный зал, кинотеатр и оборудованный конференц-зал для деловых мероприятий.

Несмотря на то, что отель работает всего полтора месяца, он уже пользуется популярностью у отдыхающих, которые активно делятся положительными отзывами.

Для Нового Афона, как и для всей Абхазии, запуск объектов подобного уровня – это важный шаг в развитии качественной туристической инфраструктуры.

Глава администрации Нового Афона Тимур Отырба подчеркнул, что туризм остается одной из главных отраслей для республики. Появление таких современных комплексов напрямую влияет на благосостояние города.

«Такого рода проекты, естественно, дают положительный эффект. Это и дополнительные рабочие места, и дополнительные поступления в бюджет нашего района и города, что не может не радовать и положительно влияет на благоустройство и развитие Нового Афона в перспективе», – отметил Отырба.

Новый отель ставит перед собой задачу поддержки местных кадров и создания условий для их профессионального роста.

Администратор отеля Сария Кайтамба поделилась опытом работы в новом коллективе. Девушка учится на 3-м курсе факультета географии и туризма Абхазского государственного университета (АГУ). Работа в «Гранд Родина» – это её первый профессиональный опыт в качестве администратора. Сотрудница компании поделилась своими впечатлениями о работе, отметив, что она предоставляет уникальные возможности для профессионального роста и развития. По ее словам, удобный маршрут до офиса (максимум 20 минут в пути) и гибкий график позволяют эффективно совмещать работу с учебой.

«Здесь есть большие возможности для самореализации, и я благодарна, что меня приняли. В отеле очень дружный коллектив, мне всё очень нравится. Каждый день мы сталкиваемся с разными задачами, и я получаю огромный опыт», – поделилась молодой специалист.

Инвестиционный проект по строительству отеля «Гранд Родина» в Новом Афоне был реализован на средства российского ПАО ВТБ в рамках Программы льготного кредитования на 2022–2025 годы. Новый отель рассчитан на круглогодичный прием гостей, предлагая широкий спектр услуг, включая пляжный, оздоровительный и деловой туризм.

Об этом сообщает Апсныпресс.