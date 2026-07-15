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Абхазия Информ

ПОЧТИ ПОЛМИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ ПОСТУПИЛО В БЮДЖЕТ ГАГРСКОГО РАЙОНА ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ

Новости Среда, 15 июля 2026 18:33
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ПОЧТИ ПОЛМИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ ПОСТУПИЛО В БЮДЖЕТ ГАГРСКОГО РАЙОНА ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ

Сухум. 15 июля 2026 г. Абхазия-Информ. ​Совещание с участием президента Бадры Гунба, посвященное социально-экономическому развитию Гагрского района, проходит в Гагрской администрации. С отчетом за первое полугодие текущего года. выступил глава администрации района Юрий Хагуш.

За 6 месяцев 2026 года в доходную часть бюджета Гагрского района поступило 485,5 млн руб., что на 53,1 млн. руб. больше прогнозных показателей. Исполнение бюджета составило 112,3%.

Налоговые доходы составили 468,7 млн руб., неналоговые – 17,1 млн руб.

Расходная частью бюджета района за 6 месяцев 2026 года выполнена на 561,9 млн руб. при годовом плане 1 млрд 366,9 млн руб. Исполнение составило 41,1%.

Расходы по заработной плате в районе составили 314,9 млн.. руб., включая 36,4 млн руб. субсидий и субвенций из республиканского бюджета.

«За 6 лет работы администрация Гагрского района увеличила заработную плату бюджетникам района в среднем почти на 113%. В денежном выражении это 294,3 млн руб. За годы работы нам удалось заместить сумму субсидий из своего бюджета в размере около 111 млн руб.», – сообщил Юрий Хагуш.

Разовая адресная материальная помощь оказана 269 гражданам на общую сумму 18,7 млн рублей, а всего за период с 2020 г. число получателей помощи составляет 3 471 на общую сумму свыше 155 млн руб.

«Впервые в этом году район предусмотрел в бюджете доплаты в размере 100% к республиканским пособиям. На эти цели направлено 18,8 млн руб», – отметил Хагуш.

Дополнительные пособия получили:

683 многодетных семьи;

221 одинокая мать;

30 участников войны в Афганистане;

30 инвалидов I группы Отечественной войны народа Абхазии.

На реализацию программы по ремонту крыш ушло 12 млн руб.

«За предыдущие годы мы произвели замену кровель практически во всех государственных образовательных и культурных учреждениях нашего района на сумму 93,3 млн руб. Сегодня мы меняем кровли многоквартирных домов в городах, делаем капитальный ремонт кровель по обращениям граждан из сел, в первую очередь – многодетных семей и семей ветеранов Отечественной войны народа Абхазии», – сообщил глава Гагрской администрации.

На реализацию программы поддержки села предусмотрено 12 млн руб. В этом году из районного бюджета поддержано 55 проектов на общую сумму 24 млн руб.

В рамках Госпрограммы поддержки сельских территорий каждое сел в республике в этом году получает 1 млн руб.

Гагрская администрация по согласованию с депутатами Собрания дополнительно выделяет каждому селу в районе еще по 1 млн руб.

На капитальный ремонт, строительство и приобретение различного оборудования в этом полугодии направлено 128 млн руб.

Всего с 2020 года на эти цели из бюджета района было направлено 1 млрд 617 млн рублей:

на капитальный ремонт и строительство – 1 млрд 442 млн рублей, включая ремонт объектов образования – 294,9 млн руб., ремонт объектов здравоохранения – 141,3 млн руб., ремонт объектов культуры – 81,6 млн рублей, ремонт объектов водоснабжения – 49,3 млн рублей;

на благоустройство пешеходных зон – 230 млн руб. (65 тыс. кв. м.);

на разные работы – 29,1 млн руб.;

на приобретение – 174,8 млн., в том числе на приобретение 22 машин спецтехники – 110,5 млн руб. и 13,8 млн руб. – на приобретение трех машин скорой помощи.

«Благодаря совместным усилиям – средствам районного бюджета и поддержке Российской Федерации – удалось заметно улучшить дорожную инфраструктуру района. Обновлено свыше 30 километров автодорог. На реализацию проекта направлено 510 млн руб.». – отметил Хагуш.

На работы по благоустройству центральной городской набережной выделено 136 млн рублей (1 800 м.). В настоящее время строительные работы и благоустройство набережной продолжаются.

Производится поэтапный ремонт Гагрской центральной районной больницы. Недавно завершился ремонт хирургического отделения. Строители приступили к ремонту терапевтического отделения.

Всего отремонтировано 6 отделений, приобретено два автомобиля скорой помощи и один реанимобиль на общую сумму 101 млн руб.

С 2019 года в районе введено в эксплуатацию около 230 объектов размещения. Это и крупные гостиничные комплексы и коттеджные.

В первом полугодии 2026 года в Гагрском районе отдохнуло 156 637 человек, а за аналогичный периода прошлого года – 157 935 человек.

«Для сравнения, если взять показатели за год, то в 2019 году в Гагрском районе по официальным данным отдохнуло 117 844 человек, а в прошлом году – 467 863 человека. Это говорит и об улучшении администрирования статистики, и об увеличении числа мест размещения», – сказал Хагуш.

С 2021 года Гагрский район перестал быть дотационным.

По словам главы района, удалось улучшить взаимодействие и администрирование с налоговой инспекцией района, выстроить взаимоотношения с бизнесом.

Доходы бюджета района выросли с 383 млн руб. в 2019 году до 1 млрд 130 млн руб. в 2025 г.

Собираемость налогов в консолидированный бюджет выросла с 492 млн руб. в 2019 году до 2 млрд. 215 млн. руб. – в 2025 году.

«Гагрский район традиционно выступает ключевым центром развития туризма в республике. В настоящее время на его территории реализуется ряд крупных инвестиционных проектов, в том числе строительство современных гостиничных комплексов. Реализация этих объектов будет способствовать росту доходной части бюджета и созданию новых рабочих мест. Администрация района намерена сохранять заданную динамику развития и приложит для этого все необходимые усилия», – резюмировал глава администрации Гагрского района Юрий Хагуш.

Об этом сообщает Апсныпресс.

Прочитано 15 раз Последнее изменение Среда, 15 июля 2026 18:41

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