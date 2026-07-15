В АБХАЗИИ ВПЕРВЫЕ ВЫРАСТИЛИ АНАНАС

Сухум. 15 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Урожай тропических фруктов собрали в теплице Института сельского хозяйства. Помимо ананасов, там уже созрели бананы трех сортов и четыре сорта папайи.

Идея о выращивании в Абхазии тропических фруктов возникла в начале 2025 года. Сейчас в теплицах растут разные сорта папайи, ананасов, бананов, сахарный тростник, тайская гуава и маракуйя.