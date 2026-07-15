В АБХАЗИИ ВПЕРВЫЕ ВЫРАСТИЛИ АНАНАС
Новости Среда, 15 июля 2026 18:43
Сухум. 15 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Урожай тропических фруктов собрали в теплице Института сельского хозяйства. Помимо ананасов, там уже созрели бананы трех сортов и четыре сорта папайи.
Идея о выращивании в Абхазии тропических фруктов возникла в начале 2025 года. Сейчас в теплицах растут разные сорта папайи, ананасов, бананов, сахарный тростник, тайская гуава и маракуйя.
Цель работы института – испытать различные тропические сорта в условиях Абхазии, а затем давать рекомендации фермерам.
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