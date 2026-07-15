РАСКРЫВАЕМОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ СОСТАВИЛА 92%

Сухум. 16 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Правоохранительные органы Гагрского района полностью контролируют криминогенную обстановку, которая остается стабильной, несмотря на дефицит кадров и курортный сезон. Об этом на совещании в Гагре сообщил прокурор района Роман Хагба.

В первом полугодии 2026 года прокуратура совместно с другими ведомствами провела комплекс мероприятий для обеспечения верховенства закона и защиты прав граждан.

За отчетный период в районе зарегистрировано 65 преступлений, из которых раскрыто 60 (92%).

Как и в прошлые годы, основную долю правонарушений составляют кражи чужого имущества, незаконный оборот наркотиков и ДТП.

Всего следователи прокуратуры, следственного отдела и отдела дознания УВД по Гагрскому району расследовали более 100 уголовных дел различных категорий, из которых 58 дел были окончены производством.

Рост доверия населения и судебная практика

Жители района стали чаще обращаться за защитой своих прав, отметил Хагба.

Правоохранители рассмотрели более 200 заявлений и сообщений граждан, по каждому из которых приняты процессуальные решения (в первом полугодии 2025 года было рассмотрено 108 заявлений).

Суд Гагрского района за первые шесть месяцев 2026 года рассмотрел 46 уголовных дел в отношении 47 ли, в том числе 9 дел – по тяжким и особо тяжким преступлениям, 26 – по преступлениям средней тяжести. По всем делам вынесены обвинительные приговоры.

В рамках надзорной деятельности прокуратура района провела 16 плановых проверок. По их результатам в различные органы власти и ведомства были внесены меры прокурорского реагирования: представления, предостережения и протесты.

Кадровый дефицит и нагрузка в курортный сезон

Роман Хагба обозначил ключевые проблемы в работе ведомства. Это – слабая материально-техническая база, низкая заработная плата сотрудников, острый дефицит квалифицированных кадров.

«Большинство сотрудников – это молодые специалисты с небольшим опытом. Например, в прокуратуре из 10 следственно-оперативных работников половину составляют стажеры», – подчеркнул прокурор.

Нехватка личного состава фиксируется и во всех ключевых подразделениях УВД. В уголовном розыске отсутствует половина предусмотренных штатным расписанием сотрудников. Также наблюдается дефицит следователей, дознавателей, инспекторов ГАИ и участковых уполномоченных. Ситуацию осложняет кратное увеличение населения Гагрского района в связи с пиком курортного сезона.

«Несмотря на существующие проблемы и колоссальный объем работы, анализ следственно-оперативной и надзорной деятельности показывает положительную динамику целевых показателей по всем ключевым направлениям. Работа правоохранительных органов строится в тесном взаимодействии с администрацией Гагрского района и депутатами Собрания. Руководители силовых ведомств регулярно проводят совместные совещания для оперативного реагирования на изменения криминогенной обстановки», – отметил Роман Хагба.

Об этом сообщает Апсныпресс.