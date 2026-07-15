65 ПРЕСТУПЛЕНИЙ СОВЕРШЕНО В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ

Сухум. 16 июля 2026 г. Абхазия-Информ. В первом полугодии в Гагрском районе зарегистрировано 65 преступлений (в 2025 г. – 58), сообщил замначальника Гагрского УВД Тихон Ардзинба на совещании в администрации Гагрского района с участием президента Бадры Гунба.

Несмотря на небольшой рост количества преступлений, их раскрываемость выросла до 92,3% (против 82,8% – в 2025 году). Количество тяжких преступлений снизилось с 20 до 17, а их раскрываемость выросла на 11,5%.

Незаконный оборот оружия: выявлено 8 фактов, все они успешно раскрыты. За аналогичный период прошлого года из 13 фактов было раскрыто 11.

Незаконный оборот наркотиков: выявлено и раскрыто 24 факта (против 7 случаев в прошлом году).

Прочие преступления: зафиксировано и раскрыто 5 фактов (в 2025 году – 6).

Милиция общественной безопасности добилась хороших результатов на старте туристического сезона. За май и июнь 2026 года в отношении иностранных туристов совершено всего 1 преступление (ДТП без смертельного исхода, дело раскрыто). За аналогичный период прошлого года против отдыхающих было совершено 9 преступлений.

За 6 месяцев составлено 1 245 административных протоколов. За пределы Абхазии выдворены 12 иностранных граждан (преимущественно граждан Узбекистана и Таджикистана). Против нелегальных перевозчиков пассажиров без документов собрано и передано в отдел дознания 83 материала, исполнено 130 отдельных поручений и запросов.

В районе также изъято 13 незаконных аппаратов по добыче криптовалют, проведено 78 массовых мероприятий по охране порядка.

Особое внимание в докладе замглавы УВД было уделено дорожно-транспортной дисциплине и внутренним ресурсам ведомства.

За 6 месяцев в районе произошло 23 ДТП (в прошлом году – 20). При этом смертность на дорогах снизилась в два раза – погибли 4 человека (в 2025 году – 8). Сотрудники ГАИ выявили 157 водителей в состоянии алкогольного опьянения (на 22 больше, чем в прошлом году). Все 157 человек лишены прав по статье 119 КоАП РА (7 из них – за наркотическое опьянение). Направлено 14 материалов в Гагрский районный суд, на штрафстоянку изъято и загнано 132 автомобиля. Всего составлено 7 776 протоколов (против 6269 – в 2025 году).

Общая сумма наложенных штрафов составила 3 680 800 рублей.

Следственным отделом УВД возбуждено 38 уголовных дел (в 2025 году – 28), в суд передано 37 дел (в прошлом году – всего 14). Привлечено к ответственности 46 человек, 40 из которых содержались под стражей.

В штатном расписании Гагрского УВД 224 штатные единицы, работают 180 человек, недокомплект личного состава – 44 сотрудника.

Подводя итоги, заместитель начальника УВД по Гагрскому району Тихон Ардзинба подчеркнул: «Несмотря на дефицит кадров, УВД полностью контролирует обстановку. Оно готово продолжать работу по противодействию преступности и обеспечению охраны общественного порядка. Для этого имеются все необходимые силы и средства».

Об этом сообщает Апсныпресс.