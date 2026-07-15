ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР И МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПРОИНСПЕКТИРОВАЛИ РЫБОВОДЧЕСКИЕ ХОЗЯЙСТВА СУХУМСКОГО РАЙОНА
Сухум. 16 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Вице-премьер Вараздат Миносян и министр сельского хозяйства Беслан Перцхелия совершили рабочий выезд в Сухумский район, где ознакомились с проектами в сфере рыбоводства, поданными на участие в Государственной программе развития сельских территорий на 2026 год.
Как сообщалось, прием заявок на участие в программных мероприятиях Министерством сельского хозяйства завершился 6 июля. В настоящее время проводится их всесторонняя проверка и оценка.
В ходе рабочей поездки комиссия посетила три действующих рыбоводческих хозяйства в селе Гумиста. Были обследованы хозяйство Меружана Ипикчан, специализирующееся на выращивании осетра, форелевое хозяйство Хачика Зедекян, а также хозяйство Ахры Кецба, занимающееся разведением осетра.
Все предприниматели обратились в Министерство сельского хозяйства с проектами, предусматривающими получение государственной поддержки для модернизации производственных мощностей, увеличения объемов производства и дальнейшего развития своих хозяйств.
В соответствии с утвержденным порядком каждая заявка проходит тщательную проверку. Для этого формируются выездные группы уполномоченных представителей комиссии, созданной в соответствии с указом президента Республики Абхазия. В ходе инспекционных выездов специалисты оценивают фактическое состояние земельных участков, производственных объектов и хозяйств, а также соответствие представленных в заявках сведений реальному положению дел.
По итогам всех проверочных мероприятий будут сформированы реестры и подготовлены заключения, которые представят на рассмотрение конкурсной комиссии. Именно она примет окончательное решение о присвоении претендентам статуса участников Государственной программы развития сельских территорий на 2026 год и предоставлении государственного финансирования.
Такой механизм отбора обеспечивает объективность рассмотрения заявок, прозрачность процедуры распределения государственной поддержки и эффективное использование бюджетных средств. Реализация государственной программы направлена на развитие сельских территорий, увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции, создание новых возможностей для отечественных сельхозпроизводителей и укрепление продовольственной безопасности Республики Абхазия.
Об этом сообщает пресс-служба КМ.
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