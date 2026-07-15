В АБХАЗИИ ВРЕМЕННО ИЗМЕНИЛИСЬ ТАРИФЫ НА ПРОЕЗД В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ

Сухум. 16 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Министерство экономики информирует о введении временных тарифов на услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом. Согласно Постановлению Кабмина от 15 июля 2026 года, новые расценки будут действовать до 1 октября 2026 года. Данное решение обусловлено текущей ситуацией на рынке горюче-смазочных материалов и ростом сопутствующих затрат, напрямую влияющих на себестоимость пассажирских перевозок.