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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ВРЕМЕННО ИЗМЕНИЛИСЬ ТАРИФЫ НА ПРОЕЗД В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ

Новости Четверг, 16 июля 2026 02:51
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В АБХАЗИИ ВРЕМЕННО ИЗМЕНИЛИСЬ ТАРИФЫ НА ПРОЕЗД В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ

Сухум. 16 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Министерство экономики информирует о введении временных тарифов на услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом. Согласно Постановлению Кабмина от 15 июля 2026 года, новые расценки будут действовать до 1 октября 2026 года. Данное решение обусловлено текущей ситуацией на рынке горюче-смазочных материалов и ростом сопутствующих затрат, напрямую влияющих на себестоимость пассажирских перевозок.

Новые временные тарифы:

Внутригородские маршруты:

Автобусы – 20 рублей за одного пассажира.

Микроавтобусы (маршрутные такси) – 50 рублей за одного пассажира.

Пригородные маршруты:

Автобусы – 2,33 рубля за 1 пассажиро-километр.

Микроавтобусы – 4,53 рубля за 1 пассажиро-километр.

Междугородные маршруты:

Автобусы – 2,20 рубля за 1 пассажиро-километр.

Микроавтобусы – 3,72 рубля за 1 пассажиро-километр.

Минэкономики подчеркивает, что изменения носят исключительно временный характер. В период действия постановления ведомство продолжит детальный мониторинг цен на ГСМ и другие расходы перевозчиков.

По результатам этого анализа будет принято своевременное решение об отмене временных тарифов либо о продлении срока их применения.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Четверг, 16 июля 2026 02:54

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