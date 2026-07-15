В АБХАЗИИ ВРЕМЕННО ИЗМЕНИЛИСЬ ТАРИФЫ НА ПРОЕЗД В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ
Сухум. 16 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Министерство экономики информирует о введении временных тарифов на услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом. Согласно Постановлению Кабмина от 15 июля 2026 года, новые расценки будут действовать до 1 октября 2026 года. Данное решение обусловлено текущей ситуацией на рынке горюче-смазочных материалов и ростом сопутствующих затрат, напрямую влияющих на себестоимость пассажирских перевозок.
Новые временные тарифы:
Внутригородские маршруты:
Автобусы – 20 рублей за одного пассажира.
Микроавтобусы (маршрутные такси) – 50 рублей за одного пассажира.
Пригородные маршруты:
Автобусы – 2,33 рубля за 1 пассажиро-километр.
Микроавтобусы – 4,53 рубля за 1 пассажиро-километр.
Междугородные маршруты:
Автобусы – 2,20 рубля за 1 пассажиро-километр.
Микроавтобусы – 3,72 рубля за 1 пассажиро-километр.
Минэкономики подчеркивает, что изменения носят исключительно временный характер. В период действия постановления ведомство продолжит детальный мониторинг цен на ГСМ и другие расходы перевозчиков.
По результатам этого анализа будет принято своевременное решение об отмене временных тарифов либо о продлении срока их применения.
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