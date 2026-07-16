ДЖАНСУХ НАНБА: НЕОБХОДИМО УСКОРИТЬ РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПО ПРОГРАММЕ ПОДДЕРЖКИ МСП

Сухум. 16 июля 2026. Абхазия-Информ. В Кабинете министров состоялось заседание комиссии по реализации государственной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Абхазия на 20262028 годы».

Открывая встречу, председатель комиссии, вице-премьер Джансух Нанба подчеркнул, что работа ведется в рамках исполнения указа президента.

Комиссия рассмотрела бизнес-инициативы, по которым ранее были запрошены недостающие документы и разъяснения. Министерство экономики подготовило перечень проектов, полностью соответствующих критериям утвержденной программы.

Участники заседания обсудили и утвердили сроки приема заявок по второй подпрограмме. Она предполагает субсидирование процентной ставки по кредитам, которые абхазские банки выдают местным предпринимателям. Члены комиссии акцентировали внимание на административных и организационных моментах, возникающие в процессе реализации госпрограммы.

Джансух Нанба призвал коллег к оперативной работе.

«Очень важно, чтобы мы ускорили работу нашей комиссии. Мы должны оперативно рассматривать поступающие материалы, чтобы в текущем году успеть одобрить как можно больше заявок и принять решения по максимальному числу предложений, представленных в Министерство экономики», – сказал Нанба.

Госпрограмма поддержки МСП была утверждена указом президента Абхазии 17 ноября 2025 года. Она является важной частью «Государственной программы социально-экономического развития Республики Абхазия на 20262-030 годы».

Главные цели проекта:

создание благоприятных условий для малого и среднего бизнеса;

стимулирование инвестиционной активности в республике;

рост числа рабочих мест в частном секторе;

эффективная реализация туристического потенциала Абхазии.