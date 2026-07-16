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Абхазия Информ

В ГАГРЕ РАСКРЫТО ХИЩЕНИЕ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА

Новости Четверг, 16 июля 2026 20:41
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В ГАГРЕ РАСКРЫТО ХИЩЕНИЕ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА

Сухум. 16 июля 2026. Абхазия-Информ. Уголовное дело по факту открытого хищения чужого имущества, совершенного группой лиц по предварительному сговору, возбуждено в отношении двух несовершеннолетних граждан. Согласно материалам уголовного дела, житель Республики Армения 2009 г.р., временно проживающий в Гагре, и житель п. Бзыпта 2011 г.р., находясь на прибрежной территории по ул. Апсха Леона, похитили сумку потерпевшей стоимостью 5000 рублей, в которой находился сотовый телефон и 500 рублей.

Женщина пыталась остановить злоумышленников, но последние скрылись с места преступления. На телефонное сообщение заявительницы оперативно отреагировали сотрудники уголовного розыска УВД по Гагрскому району, которые по горячим следам задержали подозреваемых.

Уголовное дело расследует следственный отдел Гагрского РУВД. На период проведения предварительного следствия юноши отпущены под присмотр законных представителей для обеспечения надлежащего поведения несовершеннолетних подозреваемых и явки по вызову следователя и в суд.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 16 июля 2026 20:47

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