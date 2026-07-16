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Абхазия Информ

СЛЕДСТВЕННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ГЕНПРОКУРАТУРЫ ПРОВЕДЕНО ОБОБЩЕНИЕ СЛЕДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ДТП ЗА 2025 ГОД

Новости Четверг, 16 июля 2026 20:47
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СЛЕДСТВЕННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ГЕНПРОКУРАТУРЫ ПРОВЕДЕНО ОБОБЩЕНИЕ СЛЕДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ДТП ЗА 2025 ГОД

Сухум. 16 июля 2026. Абхазия-Информ. Следственным управлением Генеральной прокуратуры Республики Абхазия в соответствии с планом работы на первое полугодие 2026 года, проведено обобщение состояния следственной практики по уголовным делам и материалам проверок, связанным с дорожно-транспортными происшествиями, имевшими место в 2025 году.

В ходе осуществления надзорных функций по результатам анализа сообщений о преступлениях указанной категории были выявлены систематические грубые нарушения норм уголовно-процессуального законодательства Республики Абхазия, допущенные следователями и дознавателями органов внутренних дел в ходе проведения доследственных проверок.

В частности, установлена незаконная процессуальная практика вынесения постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела в отсутствие полноты проверочных мероприятий, итоговые процессуальные решения принимаются должностными лицами в нарушение императивных требований части 4 статьи 7 Уголовно-процессуального кодекса Республики Абхазия, предписывающих законность, обоснованность и мотивированность процессуальных актов. Также органами предварительного расследования не устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершению ДТП, что препятствует анализу и выработке мер профилактики правонарушений на транспорте.

Критическое состояние законности подтверждается тем фактом, что из 399 водителей, совершивших ДТП, инспекторами ОГАИ ГОРРОВД не было проведено медицинское освидетельствование на предмет употребления наркотических средств и психотропных веществ в отношении 236 лиц (из которых 105 случаев зафиксировано в Гагрском районе, 48 – в Гудаутском. 41 – в городе Сухум и 20 – в Гулрыпшском районе), а на предмет нахождения в состоянии алкогольного опьянения освидетельствование не прошли 41 водитель (преимущественно в Гудаутском районе – 21 лицо и в городе Сухум – 11).

В целях пресечения выявленных нарушений закона Следственным управлением Генеральной прокуратуры Республики Абхазия в порядке надзора отменено 26 незаконных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела с возвращением материалов для проведения дополнительных проверок. Одновременно в адрес Министерства внутренних дел Республики Абхазия в порядке статьи 22 Закона Республики Абхазия «О прокуратуре Республики Абхазия» внесено представление об устранении допущенных нарушений закона, причин и условий, им способствовавших.

Устранение нарушений и привлечение виновных должностных лиц к ответственности находится на контроле Генеральной прокуратуры Республики Абхазия.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 16 июля 2026 21:07

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