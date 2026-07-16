МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ ТРАДИЦИОННОГО ЛУКА ПРОЙДЕТ В ПИЦУНДЕ

Сухум. 16 июля 2026. Абхазия-Информ. 18 июля в Пицунде состоится Международный турнир по стрельбе из традиционного лука «Стрела Абадзеха» Абхазия – Адыгея. Соревнования проводятся с целью укрепления братских отношений между Абхазией и Адыгеей, а также популяризации и развития национальных видов спорта.

Турнир пройдет в личном зачете. Участники будут соревноваться в трех дисциплинах: стрельбе на отходе и подходе, стрельбе на дальность и стрельбе с места. Для взрослых и детей предусмотрены отдельные дистанции и условия выполнения упражнений. Кроме того, вне конкурсной программы все желающие смогут принять участие в свободном выпуске стрелы на дистанцию 100 метров.

С 12:00 начнется регистрация участников, в 13:00 состоится торжественное открытие турнира.

Организаторы – Госкомитет по делам молодежи и спорта и Абхазская федерация стрельбы из лука.