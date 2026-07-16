ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО АККРЕДИТАЦИИ СПОРТИВНЫХ ФЕДЕРАЦИЙ
Сухум. 16 июля 2026. Абхазия-Информ. В Государственном комитете Республики Абхазия по делам молодежи и спорта состоялось очередное заседание Комиссии по аккредитации республиканских спортивных федераций. В ходе заседания комиссия рассмотрела 12 заявок, представленных спортивными организациями. Документы были проверены на соответствие требованиям, утвержденным приказом Госкомитета от 6 апреля 2026 года № 5.
Федерациям, не прошедшим аккредитацию, будут направлены рекомендации по устранению выявленных замечаний. В Госкомитете отметили, что представители организаций могут обратиться в профильное ведомство за необходимыми разъяснениями.
В Госкомитете также напомнили, что сотрудничество с федерациями, не прошедшими государственную аккредитацию, приостанавливается до устранения замечаний и прохождения процедуры аккредитации.
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