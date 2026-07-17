ПОСОЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ АБХАЗИЯ ВРУЧИЛ ВЕРИТЕЛЬНЫЕ ГРАМОТЫ БАДРЕ ГУНБА
Сухум. 17 июля 2026. Абхазия-Информ. Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Абхазия Вячеслав Гладков вручил верительные грамоты президенту Абхазии Бадре Гунба. Президент поздравил дипломата со вступлением в должность, отметив, что дипломатическое представительство Российской Федерации в Республике Абхазия возглавил опытный государственный деятель.
Бадра Гунба выразил уверенность, что знания, богатый опыт и глубокое понимание современных международных процессов посла будут способствовать дальнейшему укреплению союзнических отношений между государствами.
«Абхазию и Россию связывают прочные узы дружбы, союзничества и взаимного доверия. Наши отношения основаны на общей истории, уважении, взаимной поддержке и стремлении совместно обеспечивать безопасность, устойчивое развитие и благополучие наших народов», – сказал Бадра Гунба.
Президент выразил признательность за всестороннюю поддержку, которую Российская Федерация оказывает Республике Абхазия в укреплении государственного суверенитета, обеспечении безопасности и социально-экономическом развитии. Глава государства подчеркнул, что в Абхазии высоко ценят эту помощь, способствующую повышению благосостояния граждан.
Бадра Гунба также выразил искреннюю благодарность президенту России Владимиру Владимировичу Путину за неизменное внимание к республике, последовательную поддержку и личный вклад в укрепление абхазо-российских союзнических отношений.
Бадра Гунба отметил, что Абхазия – страна с древней историей, богатым культурным наследием и многовековыми традициями. Президент подчеркнул, что история абхазской государственности насчитывает более 1200 лет, и это бесценное наследие в стране бережно хранят.
Глава государства выразил уверенность, что посол полюбит Абхазию, ее прекрасную природу и гостеприимный народ. Бадра Гунба также выразил убежденность, что в период работы Вячеслава Гладкова двустороннее сотрудничество будет и впредь динамично развиваться по всем ключевым направлениям, и подтвердил готовность руководства республики выступать для него надежным партнером, открытым к конструктивному взаимодействию и совместной работе.
В завершение Бадра Гунба пожелал Вячеславу Гладкову крепкого здоровья, благополучия, успехов в ответственной дипломатической миссии и новых достижений в деле укрепления дружбы, союзничества и сотрудничества между Республикой Абхазия и Российской Федерацией.
В своем ответном слове посол России подтвердил неизменность курса Российской Федерации на оказание всемерного содействия Республике Абхазия в обеспечении ее надежной безопасности и устойчивого развития в качестве независимого, современного и демократического государства.
«Успешная реализация совместных проектов, несомненно, является примером глубокого единения народов России и Абхазии, их способности чтить память предков и духовно-нравственные ценности, созидать и нести ответственность за будущее подрастающих поколений», – заявил Вячеслав Гладков.
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