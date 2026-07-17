НОДАР ЧАНБА ВОШЕЛ В СОСТАВ СОЮЗА КОМПОЗИТОРОВ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
Новости Пятница, 17 июля 2026 13:55
Сухум. 17 июля 2026. Абхазия-Информ.В Министерстве культуры Республики Абхазия состоялась торжественная церемония: Народный артист РА, выдающийся музыкант и дирижер Нодар Чанба официально стал членом Союза композиторов РА.
Удостоверение вручил председатель Союза композиторов, Народный артист РА Нодар Кварчия.
В мероприятии также приняла участие заместитель министра культуры Республики Абхазия Динара Смыр, которая отметила значимость этого события для развития музыкального искусства и культурного наследия страны.
Поздравляем Нодара Викторовича и желаем новых творческих успехов и вдохновения!
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