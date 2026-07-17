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Абхазия Информ

ПРОФИЛЬНЫЙ КОМИТЕТ РЕКОМЕНДУЕТ ПРИНЯТЬ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ЗАКОНОПРОЕКТ О ГОСПОРТАЛЕ ПРАВОВЫХ АКТОВ АБХАЗИИ

Новости Пятница, 17 июля 2026 16:07
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ПРОФИЛЬНЫЙ КОМИТЕТ РЕКОМЕНДУЕТ ПРИНЯТЬ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ЗАКОНОПРОЕКТ О ГОСПОРТАЛЕ ПРАВОВЫХ АКТОВ АБХАЗИИ

Сухум. 17 июля 2026. Абхазия-Информ. В парламентском комитете по государственно-правовой политике 16 июля обсудили изменения в Гражданский кодекс и УПК РА. В обсуждении этих законопроектов участвовали представители Генеральной прокуратуры.

Законопроект «О внесении дополнений в Гражданский процессуальный кодекс Республики Абхазия» направлен на совершенствование гражданского судопроизводства. Предлагаемые дополнения призваны устранить пробелы в правовом регулировании и повысить эффективность судебной защиты прав граждан и организаций.

Проект закона о внесении изменений в статью 281 УПК РА связан с действующим в УПК положением оглашать показания потерпевшего или свидетеля в случае их отсутствия, если установить их местонахождение не представилось возможным, либо если они постоянно или длительное время проживают за рубежом.

По итогам работы члены комитета приняли решение рекомендовать Парламенту на предстоящем заседании сессии принять данные законопроекты в первом чтении, а конкретные положения доработать ко второму чтению.

На этом же заседании комитет по государственно-правовой политике  рекомендовал включить в повестку дня очередного заседания сессии Парламента для принятия в первом чтении проект закона «Об Едином государственном портале правовых актов Республики Абхазия».

Законопроект разработан в целях создания современной государственной системы официального опубликования, учета, хранения и предоставления доступа к нормативным правовым актам Республики Абхазия в электронной форме.

Об этом сообщает Апсныпресс.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Пятница, 17 июля 2026 16:12

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