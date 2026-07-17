ДЕПУТАТЫ ОБСУДИЛИ ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН О ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА

Сухум. 17 июля 2026. Абхазия-Информ. В парламентском комитете по государственно-правовой политике рассмотрели изменения, которые предлагается внести в законы об статусе и выборах депутатов Парламента. В обсуждении законопроектов участвовали представитель президента в Парламенте Дмитрий Шамба, председатель Верховного суда Саида Бутба, представители Центральной избирательной комиссии.

Все предлагаемые изменения оформлены в отдельные законопроекты.

Один из проектов закона «О внесении изменения в Конституционный закон Республики Абхазия «О выборах депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия» направлен на обеспечение независимости избирательных процессов от внешнего воздействия. По мнению авторов данного законопроекта, действующее законодательство не содержит достаточной детализации запрета на участие иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных и международных организаций в избирательных кампаниях.

Законопроект устанавливает запрет на любые формы участия указанных субъектов в подготовке и проведении выборов, а также в поддержке или противодействии кандидатам.

«Это связано с тем, что социологические исследования и опросы иностранных субъектов способны оказывать существенное воздействие на общественное мнение, искажать конкурентную среду и приводить к дестабилизации обстановки», – говорится в пояснительной записке.

Законопроект «О внесении изменения в статью 5 Конституционного закона Республики Абхазия «О выборах депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия» разработан в целях реализации требования о владении кандидатами в депутаты абхазским и русским языками. Действующая редакция закона не содержит процедуры подтверждения владения языками.

Предлагается дополнить часть 3 статьи 5 положением о представлении результата тестирования, проводимого лингвистической комиссией, образуемой Центризбиркомом РА. Отсутствие положительного результата станет основанием для отказа в регистрации кандидата.

Проект закона «О внесении изменения в Конституционный закон Республики Абхазия «О выборах депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия» дополняет статью 51 новым основанием для отмены регистрации кандидата – превышение установленного лимита расходов избирательного фонда более чем на три процента.

Трехпроцентный порог учитывает возможность технических отклонений, одновременно обеспечивая действенный механизм контроля.

Законопроект также возвращает ограничение предельной суммы расходов избирательного фонда, которое было исключено в 2019 году. Устанавливается новый лимит – 30 000 МРОТ (1,8 млн руб.) вместо ранее действовавших 10 000. Увеличение обусловлено инфляцией и ростом стоимости информационных, организационных и агитационных услуг.

Законопроектом «О внесении изменения в статью 25 Конституционного закона Республики Абхазия «О выборах депутатов Народного Собрания — Парламента Республики Абхазия» предлагается увеличить срок запрета на опубликование результатов опросов общественного мнения, связанных с предстоящими выборами, с 10 до 30 дней до дня голосования.

Авторы считают, что увеличение срока позволит снизить влияние публикуемых социологических исследований на электоральные предпочтения граждан в завершающий период кампании, минимизировать риски использования опросов в качестве инструмента воздействия на избирателей и обеспечить равные условия для всех кандидатов.

Законопроект «О внесении изменения в статью 10 Конституционного закона Республики Абхазия «О выборах депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия» устанавливает временный запрет на прописку граждан, достигших 18 лет, со дня назначения выборов до подведения их итогов.

«Массовая или целенаправленная перепрописка в период выборов может использоваться для искусственного изменения численности избирателей в конкретных округах, что способно повлиять на результаты голосования», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По итогам обсуждения комитет рекомендовал принять эти пять законопроектов в первом чтении на заседании сессии Парламента.

На том же заседании члены парламентского комитета по государственно-правовой политике не рекомендовали для утверждения на заседании сессии Парламента двух изменений в избирательном законодательстве. Речь идет о запрете на начало и проведение ремонтно-строительных работ и о пятилетнем цензе оседлости для кандидата в депутаты.

Отдельным законопроектом предлагается дополнить действующий закон о выборах депутатов Парламента новой статьей 6¹, устанавливающей запрет на начало и проведение ремонтно-строительных работ, финансируемых из республиканского или местных бюджетов, в течение двух месяцев до дня голосования и до официального опубликования результатов выборов. Исключение предусмотрено только для аварийных работ и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Второе изменение устанавливает требование о постоянном проживании кандидата на территории Республики Абхазия не менее пяти последних лет перед днем выборов.

Об этом сообщает Апсныпресс.