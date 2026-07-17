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Абхазия Информ

КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКЕ НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ПОДХОД К СРОКАМ ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ ЯЗЫКОВОГО ЦЕНЗА

Новости Пятница, 17 июля 2026 16:19
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КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКЕ НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ПОДХОД К СРОКАМ ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ ЯЗЫКОВОГО ЦЕНЗА

Сухум. 17 июля 2026. Абхазия-Информ. На заседании парламентского комитета по государственно-правовой политии были рассмотрены изменения, которые президент Бадра Гунба предлагает на правах законодательной инициативы внести в закон «О статусе депутата Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия» и в Конституционный закон «О выборах депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия».

Законопроектом «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О статусе депутата Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия» устанавливается, что вновь избранные депутаты перед вступлением в должность приносят присягу на верность Конституции и народу Республики Абхазия на государственном абхазском языке. Депутат, не принесший присягу, не сможет приступить к исполнению обязанностей. Текст и порядок принесения присяги будет утверждаться самим Парламентом.

Законопроектом «О внесении изменения в Конституционный закон Республики Абхазия «О выборах депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия» предлагается установить, что граждане, осужденные за умышленное тяжкое преступление, не имеют права баллотироваться в течение 10 лет после снятия или погашения судимости, а за особо тяжкое – в течение 15 лет.

В пояснительной записке говорится, что «Установление данного запрета рассматривается не как наказание за прошлые преступления, а как квалификационное требование к лицам, претендующим на право принимать законы, по которым будет жить общество и государство», – отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Члены комитета рекомендовали на заседании сессии Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия принять в первом чтении данные законопроекты.

Вместе с тем депутаты не рекомендовали к принятию в первом чтении изменения в законе «О выборах депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия», которое предлагает дифференцированный подход к срокам вступления в силу языкового ценза.

В случае принятия этого изменения, норма о том, что депутатом может быть избран гражданин, владеющий абхазским и русским языками, вступает в силу с 1 января 2027 года для граждан абхазской национальности, и с 1 января 2032 года – для граждан других национальностей.

Об этом сообщает Апсныпресс.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Пятница, 17 июля 2026 16:24

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