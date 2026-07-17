ДЕЛЕГАЦИЯ ПАРЛАМЕНТА ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ РОССИЙСКОЙ КРЕАТИВНОЙ НЕДЕЛИ

Сухум. 17 июля 2026. Абхазия-Информ. Депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Левон Галустян и Эрик Рштуни, а также старший референт отдела законопроектной деятельности Аппарата Парламента Адица Цикутания принимают участие в мероприятиях Российской креативной недели, которая проходит 17-18 июля в Москве.

На полях форума состоялась рабочая встреча делегации Парламента Республики Абхазия с первым заместителем председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по экономической политике Денисом Кравченко. Во встрече также приняли участие советник генерального директора по креативной экономике Агентства стратегических инициатив (АСИ) Екатерина Черкес-заде и руководитель проектов Центра правовых инициатив АСИ Шорена Лакербая.

Стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в сфере креативной экономики, при этом особое внимание было уделено вопросам законодательного обеспечения.

Участники встречи отметили, что при принятии закона о развитии креативных индустрий в Республике Абхазия необходимо уделить особое внимание тем сферам, которые наиболее актуальны и востребованы для республики, а также обозначили возможные направления взаимного сотрудничества.

Российская креативная неделя – это главное федеральное событие в сфере креативной экономики России. С 2020 года мероприятие формирует визионерскую повестку, новые тренды, практические бизнес-решения, инвестиционные партнерства, проектирует совместные стратегии развития будущего страны в креативной экономике. Инициатором и организатором является АНО «Креативная экономика».

В мероприятиях Российской креативной недели принимают участие более 350 спикеров из 26 стран мира. Среди участников – представители органов власти, институтов развития, бизнеса, государственных корпораций, медиахолдингов и экспертного сообщества.