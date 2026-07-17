ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ВСТРЕЧИ С ПОСЛОМ РФ

Несколько участников встречи дали Апсныпресс комментарии о ее значению и итогам.

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Член Консультативного совета, председатель республиканской общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии «Аруаа» Тимур Гулия дал высокую оценку прошедшей встрече, подчеркнув её консолидирующую роль для республики.

«Сегодняшняя встреча была инициирована президентом Абхазии, и мы, безусловно, оцениваем этот шаг очень положительно, – отметил Гулия. – Это наглядное свидетельство того, что в вопросах внешней политики народ Абхазии един. Прежде всего, мы едины в отношении нашего стратегического партнера и союзника – Российской Федерации – и в дальнейшем развитии наших отношений».

По мнению члена совета, проведение встречи на таком высоком уровне полностью опровергает любые домыслы об антироссийских настроениях в Абхазии.

«Данная встреча исключает всякого рода мнения и слухи о существовании каких-то антироссийских сил в Абхазии, разговоры про «протурецкий» вектор и так далее. Бадра Зурабович пытается объединить наше общество и вывести диалог в нормальную, конструктивную плоскость. Это демонстрация и внутриполитическим силам, и внешним: Абхазия едина во внешней политике. Что касается внутренних разногласий, мы всегда способны решать их за столом переговоров. Слава Богу, этот процесс уже начался, первый шаг сделан», – подчеркнул он.

На встрече с российским послом были озвучены и важные решения по дальнейшему развитию формата Консультативного совета. Как сообщил Тимур Гулия, в присутствии посла России глава государства заявил о планах по укреплению внутреннего диалога.

«Сегодня президент подчеркнул, что состав Консультативного совета при главе государства будет расширяться за счет других политических и общественных организаций», – рассказал член совета.

По словам Гулия, участники встречи с российским дипломатом были приятно впечатлены жизненным и профессиональным опытом Вячеслава Гладкова.

«Нам очень понравился новый посол. Вячеслав Владимирович – человек, который не понаслышке знает, что такое война. Последние годы, пока идет СВО, он находился под ежедневными бомбежками, пропустил все это через себя, и его семья оставалась вместе с ним. Мы чувствуем, что посол прочувствовал нашу ментальность, внутреннюю природу наших граждан. И мы абсолютно уверены, что в наших отношениях все будет нормально», – заключил Тимур Гулия.

Председатель общественной организации «Народная сила», член Консультативного совета при президенте Абхазии Тимур Надарая назвал встречу с новым послом России в Абхазии Вячеславом Гладковым нужной и интересной.

«Положительно оцениваю инициативу сегодняшней встречи. Президент принял решение пригласить не только провластные организации, но и оппозиционные, и познакомить их с послом Российской Федерации Вячеславом Владимировичем. Была очень интересная беседа», – сказал Надарая корреспонденту Апсныпресс

По его словам, данный формат наглядно демонстрирует общую позицию ключевых сил республики по главному внешнеполитическому вектору.

«Такой шаг говорит о том, что, будь мы оппозиция или власть, в отношении нашей внешней политики мы едины. Это было подчеркнуто на встрече. Все шероховатости, которые у нас есть, мы намерены убрать и будущие выборы провести настолько прозрачно и справедливо, насколько это возможно», – заключил Тимур Надарая.

Руководитель политической партии «Единая Абхазия» Алхас Барзания дал высокую оценку встрече членов Консультативного совета при президенте с послом России Вячеславом Гладковым.

«Прежде всего, хочу выразить благодарность руководству Республики Абхазия за приглашение к участию в работе Консультативного совета. Эта встреча имеет большое, позитивное значение. Она наглядно демонстрирует, что абхазское общество едино в отношении к нашему стратегическому союзнику – Российской Федерации. Мы показываем, что в вопросах внешней политики у нас нет разногласий, и твердо подтверждаем свой единовекторный курс.

Что касается перспектив развития российско-абхазских отношений, то новый Посол России в Абхазии Вячеслав Владимирович Гладков, несомненно, понимает, что находится на территории дружественного государства, в кругу друзей и единомышленников. Мы видим дальнейшее развитие наших отношений в духе Договора о союзничестве и стратегическом партнерстве, подписанного в 2014 году, и уверены в закономерном укреплении этого союзнического взаимодействия», – отметил Барзания.

Экс-министр иностранных дел Сергей Шамба считает очень полезными и своевременными встречи, подобные той, которая состоялась сегодня по инициативе президента Бадры Гунба.

«Такие встречи позволяют без митинговых страстей, спокойно, в конструктивном русле обсуждать самые разные проблемы, волнующие граждан Абхазии, снимать недопонимание, если таковое имеет место. Я уверен, что встречи представителей различных политических сил и гражданских организаций с главой диппредставительства РФ в Абхазии будут только способствовать лучшему взаимопониманию и укреплению российско-абхазских связей», – отметил Шамба.

Об этом сообщает Апсныпресс.