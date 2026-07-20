СГБ ЗАДЕРЖАЛА ЧЕТЫРЕХ УЧАСТНИКОВ ПРЕСТУПНЫХ ГРУППИРОВОК

Сухум. 20 июля 2026. Абхазия-Информ. Сотрудники Службы государственной безопасности Республики Абхазия задержали четырех человек в ходе профилактических мероприятий против лидеров и участников организованных преступных групп, сообщает пресс-служба СГБ.

По данным ведомства, в здание СГБ были доставлены Рауль Барцба, Станислав Цишба, Гия Мепория и Георгий Шария.

В пресс-службе подчеркнули, что данные оперативные мероприятия являются частью системной и непрерывной работы по обеспечению правопорядка в стране.

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На следующий день сотрудники уголовного розыска Гулрыпшского РОВД задержали в с. Дранда еще одного из так называемых криминальных авторитетов – жителя города Гал, неоднократно судимого Мурмана Лемонджава, 1956 года рождения.

Как сообщает пресс-служба МВД, задержание произведено в результате оперативно-профилактических мероприятий, проводимых правоохранительными органами в отношении лидеров и участников преступных групп.

Данные мероприятия направлены на пресечение преступной деятельности и обеспечение правопорядка в республике.