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Абхазия Информ

«ДЕНЬ АБХАЗИИ» ПРОВЕДУТ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 21 ИЮЛЯ

Новости Понедельник, 20 июля 2026 15:05
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«ДЕНЬ АБХАЗИИ» ПРОВЕДУТ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 21 ИЮЛЯ

Сухум. 20 июля 2026. Абхазия-Информ. В Центральной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова 21 июля пройдет культурно-просветительская программа «День Абхазии». Организаторы подготовили для жителей и гостей города различные выставочные, литературные и музыкальные события.

Торжественные мероприятия начнутся с церемонии возложения цветов к памятнику принцу П. Г. Ольденбургскому.

Основная программа продолжится в стенах библиотеки, где откроется уникальная выставка «История и культура Абхазии». В экспозицию вошли редкие материалы и фотографии из личных архивов абхазских семей, проживающих в Санкт-Петербурге. Важной частью вечера станет презентация альбома «М. Ю. Лермонтов в абхазской литературе».

В рамках презентации прозвучат произведения классика, а также будут продемонстрированы тематические видеосюжеты, записанные в Республике Абхазия.

Культурную атмосферу праздника дополнит дегустация: гостей ждет выставка-фуршет абхазской кухни, где представят традиционные, обрядовые, поминальные и десертные блюда. Кроме того, посетители смогут принять участие в тематической викторине.

В музыкальной части вечера запланированы выступления известных артистов. На сцену выйдут солистка «Петербург-концерта» Ана Агрба, дуэт «Сестры Берзения», певец и автор песен Абзагу Цвижба, а также композитор Юрий Герия. Программу проведут Ана Агрба и ведущий телеканала «Санкт-Петербург» Андрей Смирнов.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Понедельник, 20 июля 2026 15:07

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