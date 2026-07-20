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Абхазия Информ

ВЫСТАВКА РАБОТ СЕРГЕЯ ГАБЕЛИЯ ОТКРОЕТСЯ 22 ИЮЛЯ

Новости Понедельник, 20 июля 2026 15:07
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ВЫСТАВКА РАБОТ СЕРГЕЯ ГАБЕЛИЯ ОТКРОЕТСЯ 22 ИЮЛЯ

Сухум. 20 июля 2026. Абхазия-Информ. 22 июля в Национальной картинной галерее состоится открытие выставки работ Сергея Габелия. Впервые зрители смогут увидеть наиболее полную выставку живописных работ художника.

Сергей Габелия (1939-1997) народный художник Абхазской АССР, председатель Союза художников Абхазии с 1975 по 1997 гг. Первый директор Сухумского художественного училища. Большая часть его работ пострадала или была утрачена во время пожара в Национальной картинной галерее в 2024 году.

Выставка предоставляет уникальную возможность познакомиться с его живописными работами, которые сохранились, и были любезно представлены для экспозиции семьей художника.

Сегрей Габелия был признанным мастером колорита, рисунка и композиции. Его работы отличаются экспрессивной палитрой, ярко выраженной фактурой мазка и ярким национальным колоритом. Лейтмотивом выставки стала работа «Абхазская увертюра». Как в музыкальном произведение вступление вводит в мир самого произведения, так и эта работа объединяет в себе ключевые мотивы творчества художника.

Это родная природа, это люди, это их повседневный быт, это их история, это их обычаи и традиции.

Он не приукрашивает жизнь, он ее показывает такой какая она есть, но в этой простоте появляется ее глубокий смысл и красота.

И его всегда волновала трагическая судьба народа, и потому он много раз в своем творчестве обращался к теме махаджиров. Именно на эту тему была написана его дипломная работа. И на этой выставке представлена незавершенная монументальная многофигурная работа, где в едином пространстве представлены трагические образы людей, вынужденных покинуть родину.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Понедельник, 20 июля 2026 15:12

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