СТАТЬЯ О ПАМЯТНОЙ БАНКНОТЕ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ОПУБЛИКОВАНА В ЖУРНАЛЕ «ЗОЛОТОЙ ЧЕРВОНЕЦ»

Сухум. 20 июля 2026. Абхазия-Информ. В международном специализированном журнале «Золотой червонец» (№ 2 (75), 2026) опубликована большая статья о памятной банкноте Национального банка Республики Абхазия «Нестор Лакоба» номиналом 200 апсаров. Материал подробно рассказывает о концепции банкноты, посвящённой выдающемуся государственному деятелю Абхазии Нестору Лакоба, художественном замысле, символике её элементов, а также современных технологиях защиты, использованных при её изготовлении.

В статье представлены комментарии автора дизайна банкноты Батала Джапуа, специалистов в области разработки защищённой полиграфической продукции, а также начальника службы внешних связей Национального банка Республики Абхазия Лианы Агрба, рассказавшей о значении выпуска для страны и международного нумизматического сообщества.

Особое внимание уделено тому, что презентация памятной банкноты состоялась на Hong Kong International Numismatic Fair (HKNF) — одной из крупнейших международных нумизматических выставок Азии, где выпуск Национального банка Абхазии вызвал значительный интерес среди специалистов, коллекционеров и представителей отрасли.

Журнал «Золотой червонец» является одним из наиболее авторитетных специализированных изданий, освещающих вопросы наличного денежного обращения, банкнотного производства и технологий защиты. Публикация в нём свидетельствует о высоком интересе международного профессионального сообщества к памятной банкноте Национального банка Республики Абхазия.