ПРЕДСТАВИТЕЛЬ БАНКА АБХАЗИИ ПРОДОЛЖИТ РАБОТУ В РЕДАКЦИОННОМ И ЭКСПЕРТНОМ СОВЕТАХ ЖУРНАЛА «ЗОЛОТОЙ ЧЕРВОНЕЦ».

Сухум. 20 июля 2026. Абхазия-Информ. Начальник службы внешних связей Национального банка Республики Абхазия Лиана Беслановна Агрба вновь вошла в обновленный состав Редакционного совета авторитетного международного издания «Золотой Червонец», в котором она эффективно работает уже пять лет.

Кроме того, Лиана Агрба является членом Экспертного совета журнала, объединяющего представителей центральных банков, ведущих мировых монетных дворов и главных экспертов нумизматической отрасли.

«Золотой Червонец» – ключевое международное издание, посвященное монетному рынку, памятным медалям и технологиям производства денежных знаков. Столь долгосрочное и высокое представительство в его структурах подчеркивает международный авторитет Банка Абхазии и высокое признание экспертных компетенций нашего регулятора.

Участие в советах позволяет Банку Абхазии на постоянной основе продвигать информацию об уникальных монетных программах Республики Абхазия, делиться опытом выпуска памятных и инвестиционных монет, а также развивать международные культурные и экономические связи.

Работа в составе Редакционного и Экспертного советов журнала «Золотой Червонец» на протяжении трех лет – это не просто большая честь, но и серьезная ответственность. Данная площадка объединяет ведущих профессионалов из центральных банков и крупнейших монетных дворов мира. Для Банка Абхазии это стратегическая возможность напрямую участвовать в формировании глобальной нумизматической повестки, обмениваться уникальным технологическим опытом и, что особенно важно, системно знакомить международное сообщество с богатой культурой и историей нашей республики, отраженными в монетных программах Национального банка.