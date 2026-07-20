ГЕОГРАФИЯ ПОЛЕТОВ В АБХАЗИЮ – РАСШИРЯЕТСЯ

Сухум. 20 июля 2026. Абхазия-Информ. Еще один перевозчик запустил прямые рейсы из Кольцово в Сухум: это Nordwind Airlines, время в пути составит 3 часа 45 минут. Авиакомпания будет выполнять полеты из Екатеринбурга в Сухум дважды в неделю: по средам и воскресеньям туда и по вторникам и субботам обратно.

1 июля прямые рейсы в Абхазию запустили «Уральские авиалинии»: они летают в Сухум по средам и воскресеньям.

Аэропорты Краснодарского края сейчас работают с ограничениями. В этом случае Сухум может стать альтернативным вариантом для поездок на юг. Туристы из России могут въезжать в Абхазию как по российскому, так и по заграничному паспорту. Виза для поездок до 90 дней не нужна.

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В воскресенье, 19 июля, из Самары вылетел первый рейс в Сухум. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Курумоч. Полет выполнили на самолете вместимостью 189 мест.

Частота рейсов в Сухум – два раза в неделю, по средам и воскресеньям.

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Омичи получили возможность добираться до черноморского побережья без утомительных пересадок. В четверг, 23 июля, Омский аэропорт примет первый за последние несколько десятилетий прямой рейс, который свяжет Сухум и Омск. Как подчеркнули в пресс-службе авиаузла, Омск станет самой восточной точкой в географии полетов из столицы Абхазии.

Новый беспересадочный маршрут позволит туристам существенно сэкономить время в пути, которое составит четыре часа. Лайнер будет отправляться из Сухума в среду вечером, в 20:40 по местному времени, и приземляться в Омске в четверг в 03:35. В обратном направлении к берегам Черного моря самолет будет вылетать ранним утром, в 04:45.

Примечательно, что сам международный аэропорт Сухум имени В. Г. Ардзинба вернулся к полноценной гражданской жизни относительно недавно. Его официальное открытие после более чем 30-летнего простоя состоялось 1 мая 2025 года. До этого воздушная гавань, построенная еще в 1960-х годах на протяжении долгого времени выполняла исключительно военные задачи, оставаясь местом постоянной дислокации авиации Министерства обороны Республики Абхазия.

В 2023 году Россия и Абхазия на ПМЭФ договорились о переводе аэрогавани в гражданский сектор.