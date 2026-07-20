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Абхазия Информ

ЛОШАДИ АБХАЗСКИХ КОНЕВЛАДЕЛЬЦЕВ СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ СКАЧЕК В КРАСНОДАРЕ И НАЛЬЧИКЕ

Новости Понедельник, 20 июля 2026 15:34
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ЛОШАДИ АБХАЗСКИХ КОНЕВЛАДЕЛЬЦЕВ СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ СКАЧЕК В КРАСНОДАРЕ И НАЛЬЧИКЕ

Сухум. 20 июля 2026. Абхазия-Информ. Лошади абхазских коневладельцев Ахры Ашуба и Беслана Абхазава стали призерами скачек, прошедших сегодня на ипподромах Краснодара и Нальчика.

На Краснодарском ипподроме победителем Приза памяти заслуженного зоотехника-коневода РФ Александра Пономарева (Большой Краснодарский приз Дерби) стал жеребец Сан Сиро, принадлежащий Ахре Ашуба. В скачке на дистанции 2400 метров среди трехлетних арабских лошадей он уверенно финишировал первым.

В этот же день на Нальчикском ипподроме в Большом призе для двухлетних арабских лошадей на дистанции 1400 метров лошадь Бзана Абан, принадлежащая Беслану Абхазава, заняла второе место. Еще одна его лошадь – Тайфун Абан – финишировала пятой.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Понедельник, 20 июля 2026 15:36

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