ЛОШАДИ АБХАЗСКИХ КОНЕВЛАДЕЛЬЦЕВ СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ СКАЧЕК В КРАСНОДАРЕ И НАЛЬЧИКЕ
Сухум. 20 июля 2026. Абхазия-Информ. Лошади абхазских коневладельцев Ахры Ашуба и Беслана Абхазава стали призерами скачек, прошедших сегодня на ипподромах Краснодара и Нальчика.
На Краснодарском ипподроме победителем Приза памяти заслуженного зоотехника-коневода РФ Александра Пономарева (Большой Краснодарский приз Дерби) стал жеребец Сан Сиро, принадлежащий Ахре Ашуба. В скачке на дистанции 2400 метров среди трехлетних арабских лошадей он уверенно финишировал первым.
В этот же день на Нальчикском ипподроме в Большом призе для двухлетних арабских лошадей на дистанции 1400 метров лошадь Бзана Абан, принадлежащая Беслану Абхазава, заняла второе место. Еще одна его лошадь – Тайфун Абан – финишировала пятой.
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