В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ АБХАЗИИ ПРОХОДИТ СОВМЕСТНАЯ ШТАБНАЯ ТРЕНИРОВКА

Сухум. 20 июля 2026. Абхазия-Информ. В Вооруженных силах Республики Абхазия началась совместная штабная тренировка (СШТ) под руководством начальника Генерального штаба. Мероприятие проводится в соответствии с планом подготовки на 2026 год.

Главная цель тренировки – обеспечить военную безопасность республики, детально отработать механизмы кризисного реагирования и проверить готовность органов управления к защите страны в случае угрозы агрессии.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Бадра Гунба поставил задачу: готовить штабы и войска в условиях, максимально приближенных к реальной боевой обстановке. Это требование легло в основу замысла СШТ.

Участники тренировки работают в условиях сложной, динамично меняющейся оперативно-стратегической обстановки. Они отрабатывают приведение органов управления и войск в высшие степени боевой готовности. Особое внимание уделяется скорости принятия решений и непрерывному управлению подразделениями.

В тренировке участвуют:

• оперативный состав Министерства обороны и Генерального штаба;

• командование соединений и воинских частей;

• военные комиссариаты.

На отдельных этапах СШТ участвует министр обороны Беслан Цвижба.