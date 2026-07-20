В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ АБХАЗИИ ПРОХОДИТ СОВМЕСТНАЯ ШТАБНАЯ ТРЕНИРОВКА
Сухум. 20 июля 2026. Абхазия-Информ. В Вооруженных силах Республики Абхазия началась совместная штабная тренировка (СШТ) под руководством начальника Генерального штаба. Мероприятие проводится в соответствии с планом подготовки на 2026 год.
Главная цель тренировки – обеспечить военную безопасность республики, детально отработать механизмы кризисного реагирования и проверить готовность органов управления к защите страны в случае угрозы агрессии.
Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Бадра Гунба поставил задачу: готовить штабы и войска в условиях, максимально приближенных к реальной боевой обстановке. Это требование легло в основу замысла СШТ.
Участники тренировки работают в условиях сложной, динамично меняющейся оперативно-стратегической обстановки. Они отрабатывают приведение органов управления и войск в высшие степени боевой готовности. Особое внимание уделяется скорости принятия решений и непрерывному управлению подразделениями.
В тренировке участвуют:
• оперативный состав Министерства обороны и Генерального штаба;
• командование соединений и воинских частей;
• военные комиссариаты.
На отдельных этапах СШТ участвует министр обороны Беслан Цвижба.
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