 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

В мире

В ВЕНЕСУЭЛЕ – СИЛЬНЕЙШИЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 100 ЛЕТ
июня 25 2026

В ВЕНЕСУЭЛЕ – СИЛЬНЕЙШИЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 100 ЛЕТ

Сухум. 25 июня 2026 г. Абхазия-Информ. В Венесуэле вечером 24 июня произошли два сильных землетрясения…
СПЕЦНАЗ США ЗАХВАТИЛ НИКОЛАСА МАДУРО
января 04 2026
СПЕЦНАЗ США ЗАХВАТИЛ НИКОЛАСА МАДУРО
августа 16 2025
ПУТИН ОЦЕНИЛ ПЕРЕГОВОРЫ ПОЗИТИВНО И ПРИЗВАЛ ЕВРОПУ НЕ СРЫВАТЬ ПРОЦЕСС

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июль 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ АБХАЗИИ ПРОХОДИТ СОВМЕСТНАЯ ШТАБНАЯ ТРЕНИРОВКА

Новости Понедельник, 20 июля 2026 18:41
Оцените материал
(0 голосов)
В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ АБХАЗИИ ПРОХОДИТ СОВМЕСТНАЯ ШТАБНАЯ ТРЕНИРОВКА

Сухум. 20 июля 2026. Абхазия-Информ. В Вооруженных силах Республики Абхазия началась совместная штабная тренировка (СШТ) под руководством начальника Генерального штаба. Мероприятие проводится в соответствии с планом подготовки на 2026 год.

Главная цель тренировки – обеспечить военную безопасность республики, детально отработать механизмы кризисного реагирования и проверить готовность органов управления к защите страны в случае угрозы агрессии.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Бадра Гунба поставил задачу: готовить штабы и войска в условиях, максимально приближенных к реальной боевой обстановке. Это требование легло в основу замысла СШТ.

Участники тренировки работают в условиях сложной, динамично меняющейся оперативно-стратегической обстановки. Они отрабатывают приведение органов управления и войск в высшие степени боевой готовности. Особое внимание уделяется скорости принятия решений и непрерывному управлению подразделениями.

В тренировке участвуют:

• оперативный состав Министерства обороны и Генерального штаба;

• командование соединений и воинских частей;

• военные комиссариаты.

На отдельных этапах СШТ участвует министр обороны Беслан Цвижба.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 20 июля 2026 18:46

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ЛОШАДИ АБХАЗСКИХ КОНЕВЛАДЕЛЬЦЕВ СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ СКАЧЕК В КРАСНОДАРЕ И НАЛЬЧИКЕ ЛАША АШУБА ВСТРЕТИЛСЯ С ВЯЧЕСЛАВОМ ГЛАДКОВЫМ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.