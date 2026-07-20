ЛАША АШУБА ВСТРЕТИЛСЯ С ВЯЧЕСЛАВОМ ГЛАДКОВЫМ

Сухум. 20 июля 2026. Абхазия-Информ. Спикер Парламента Лаша Ашуба провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Абхазия Вячеславом Гладковым. В ней приняли участие заместители спикера Фазилбей Авидзба, Астамур Аршба и Ашот Миносян.

Лаша Ашуба приветствуя Вячеслава Гладкова от имени своих коллег поздравил с назначением на дипломатический пост.

«Мы искренне рады видеть Вас в Парламенте Республики Абхазия. Нам многое известно о Вашей предыдущей работе, и мы рады, что Вы стали послом Российской Федерации в Абхазии. Уверены, что Ваши личные качества будут способствовать повышению уровня абхазо-российских отношений и сохранению добрых традиций, заложенных Вашими предшественниками», – сказал Лаша Ашуба.

Вячеслав Гладков поблагодарил за приём и сообщил, что его первоочередная цель – личное знакомство с руководством законодательного органа, обсуждение вопросов, требующих первоочередного внимания.

Участники встречи обсудили ряд актуальных тем двусторонних отношений, в том числе вопросы, связанные с реализацией совместных социальных проектов