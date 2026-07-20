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Абхазия Информ

В ПАРЛАМЕНТЕ РАССМОТРЕЛИ ЗАКОНОПРОЕКТ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О МИЛИЦИИ»

Новости Понедельник, 20 июля 2026 18:50
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В ПАРЛАМЕНТЕ РАССМОТРЕЛИ ЗАКОНОПРОЕКТ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О МИЛИЦИИ»

Сухум. 20 июля 2026. Абхазия-Информ. В Парламенте Республики Абхазия состоялось заседание Комитета по обороне и национальной безопасности. В соответствии с повесткой дня был рассмотрен законопроект «О внесении изменения в Закон Республики Абхазия «О милиции», направленный на упорядочивание и актуализацию правовых норм по утверждению официальных символов органов внутренних дел Республики Абхазия, в том числе расширение перечня геральдических знаков в едином нормативно-правовом акте.

В обсуждении законопроекта принял участие начальник УПО МВД Республики Абхазия Батал Агрба.

Основным предметом нормативного регулирования представляемого проекта закона является законодательное закрепление в законе «О милиции» понятий геральдических знаков – эмблемы, флага и знамени министерства, геральдических знаков его территориальных органов, образовательных учреждений, подразделений, а также личного штандарта министра внутренних дел Республики Абхазия.

По итогам обсуждения члены комитета единогласно приняли решение вынести данный законопроект на заседание сессии Парламента для принятия в первом чтении.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Понедельник, 20 июля 2026 18:55

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