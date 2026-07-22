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Абхазия Информ

ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ УТВЕРДИЛ ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 2025 ГОД

Новости Среда, 22 июля 2026 11:50
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ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ УТВЕРДИЛ ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 2025 ГОД

Сухум. 22 июля 2026. Абхазия-Информ. Депутаты Парламента приняли отчет «Об исполнении Республиканского бюджета за 2025 год». Документ представил министр финансов Саид Губаз. По его словам, государственный бюджет Абхазии по доходам исполнен в объеме 21 млрд 726 млн рублей. Это составило 102% от уточненных плановых показателей.

Расходная часть бюджета достигла 20 млрд 526 млн рублей.

Поступления доходов в 2025 году увеличились на 5 млрд 984 млн рублей, или на 38% по сравнению с 2024 годом.

Министр отметил, что столь значительный рост обусловлен увеличением объемов российской финансовой помощи. В 2025 году она составила 8 млрд 380 млн рублей, что на 1 млрд 316 млн рублей выше показателей предыдущего года.

В структуре доходов госбюджета налоговые поступления составили 10 млрд 521 млн рублей, или 48% от общего объема.

Основная доля собственных доходов традиционно обеспечена ведомствами, администрирующими налоговые сборы, и Государственным таможенным комитетом.

Саид Губаз также озвучил ключевые параметры исполнения республиканского бюджета.

Общие доходы республиканского бюджета составили 17 млрд 89 млн рублей (102% от плана), налоговые и неналоговые доходы — 8 млрд 444 млн рублей, а безвозмездные поступления — 8 млрд 645 млн рублей.

Собственные доходы Абхазии в 2025 году зафиксированы на уровне 8 млрд 708 млн рублей, что составляет 105% от планируемых показателей.

Наиболее крупными статьями собственных доходов республиканского бюджета стали внутренний НДС (2 622,7 млн рублей), НДС на ввозимые товары (2 596,1 млн рублей), таможенные пошлины (965,3 млн рублей), таможенные сборы (582,4 млн рублей), а также доходы от использования госимущества.

Об этом сообщает Апсныпресс.

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