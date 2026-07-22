ТКУАРЧАЛЕ ОТМЕТЯТ ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА

Сухум. 22 июля 2026. Абхазия-Информ. 23 июля в Ткуарчале пройдет мероприятие, посвященные Дню Государственного флага Республики Абхазия. Программа объединит памятные, культурные и спортивные события.

В 10:00 на площади Свободы в Сухуме начнется сбор участников автопробега с участием ретро-автомобилей, мотоклубов, автолюбителей и всех желающих.

В 11:30 в селе Кутол состоится церемония возложения цветов к могиле автора Государственного флага Республики Абхазия, художника Валерия Гамгия, и мемориалам погибшим защитникам Абхазии.

В 13:00 на Верхней кольцевой в Ткуарчале начнется сбор участников праздничного шествия, а в 13:15 колонна с Государственным флагом, историческими знаменами и всадниками проследует по проспекту Свободы к Дворцу культуры.

В 13:45 состоится церемония возложения цветов к памятнику первого президента Владислава Ардзинба и в Аллее Героев.

С 14:00 до 15:30 для жителей и гостей города будут работать тематические площадки: фотовыставка, стрельба из традиционного лука, лекция кандидата исторических наук Аслана Габелая «История флага через призму государственности» и зона для настольного тенниса.

В 16:00 во Дворце культуры состоится торжественная часть мероприятия.

Организаторами мероприятия выступают Государственный комитет по делам молодежи и спорта и Администрация Ткуарчалского района.