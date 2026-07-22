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Абхазия Информ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ АБХАЗИИ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ ФОРУМЕ «ТЕРРИТОРИЯ СМЫСЛОВ»

Новости Среда, 22 июля 2026 12:05
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ АБХАЗИИ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ ФОРУМЕ «ТЕРРИТОРИЯ СМЫСЛОВ»

Сухум. 22 июля 2026. Абхазия-Информ. Делегация из Абхазии принимает участие во Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов», который проходит на базе мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске.

Республику на первой смене форума – «Единство», которая проходит с 20 по 24 июля, представляют пятеро активистов молодежных организаций и специалистов в сфере молодежной политики.

В течение пяти дней молодежь участвует в образовательных программах, встречах с экспертами, дискуссиях, мастер-классах и работе над проектами. Главная цель смены – объединить молодых лидеров, развивающих общественные инициативы и молодежную политику.

По словам участника делегации Нестора Касландзия, форум станет возможностью получить новые знания и обменяться опытом.

«Надеюсь, что я получу много новых эмоций, полезного опыта, который смогу использовать у себя на родине», – отметил он.

Ребята из Абхазии подчеркнули, что для них важно не только перенять лучшие практики, но и достойно представить республику, рассказав о ее молодежных проектах, культуре и потенциале.

В 2026 году форум «Территория смыслов» объединяет около трех тысяч участников в возрасте от 16 до 35 лет. Программа включает три тематические смены – «Единство», «Правда» и «Родина», в рамках которых молодежь обсуждает вопросы достижения национальных целей развития, общественные инициативы и современные вызовы.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Среда, 22 июля 2026 12:10

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