БАНК АБХАЗИИ 30% ПРИБЫЛИ БУДЕТ НАПРЯМУЮ ПЕРЕЧИСЛЯТЬ В ДОХОД РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА

Основная цель поправок – установление четкого лимита кредитных ресурсов Банка Абхазии и ограничение полномочий его председателя при принятии решений о кредитовании финансовых организаций.

Новые правовые нормы полностью исключают риски, при которых средства государственного бюджета, находящиеся на хранении в Банке Абхазии, могли быть переданы в качестве кредитов коммерческим банкам.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, это стратегическое решение напрямую направлено на укрепление финансовой стабильности всего государства.

Согласно закону, лимит кредитных ресурсов Банка Абхазии теперь будет устанавливаться или продлеваться ежегодно. Данное решение будет принимать Народное Собрание одновременно с утверждением сметы расходов главного регулятора страны.

Данный правовой акт направлен на качественное реформирование и укрепление национальной банковской системы. Нововведения внедряют эффективные механизмы контроля над распределением и освоением централизованных кредитных ресурсов, а также повышают прозрачность и стабильность финансового сектора страны.

Согласно принятым изменениям, вводится практика ежегодного утверждения Парламентом лимита кредитных ресурсов Банка Абхазии одновременно со сметой его расходов.

Данная мера призвана ограничить единоличные полномочия председателя Нацбанка в части кредитования коммерческих организаций и поддержать ликвидность регулятора. При этом законодательно исключается возможность передачи в качестве кредитных ресурсов коммерческим банкам средств государственного бюджета, находящихся на хранении в Банке Абхазии.

Помимо этого, закон устанавливает новые жесткие фильтры для защиты финансового рынка:

Лимиты на обязательства клиентов: вводится предельный размер единовременных обязательств одного клиента перед Нацбанком для диверсификации рисков и устранения необоснованных преференций.

Ограничения для новых банков: вновь зарегистрированные кредитные организации смогут претендовать на ресурсы Банка Абхазии только через три года работы и при условии демонстрации положительного финансового результата. Это минимизирует риски проникновения мошеннических или нестабильных структур.

Кадровые требования: к руководящим должностям регулятора устанавливаются новые квалификационные стандарты для повышения уровня профессионализма и качества управления.

Важной статьей изменений стал обновленный экономический порядок распределения чистой прибыли Национального банка. Теперь 30% прибыли регулятора будет напрямую перечисляться в доход республиканского бюджета, а оставшиеся 70% – направляться в резервы и фонды самого финансового института для наращивания капитала и его кредитных мощностей. По мнению разработчиков, четко зафиксированные пропорции устранят экономическую неопределенность и позволят Правительству точнее прогнозировать макроэкономические показатели республики.

Депутаты также проголосовали за поправку, ужесточающую кадровые требования к руководству Банка Абхазии. Согласно изменению, кандидатом на должность председателя Национального банка Республики Абхазия может быть исключительно гражданин Республики Абхазия, имеющий высшее экономическое образование.

Парламент также закрепил четкую процедуру и сроки согласования финансовых планов регулятора, предложенные Администрацией президента.

Установлено, что Национальный банк рассматривает проекты сметы расходов на очередной год и размер лимита кредитных ресурсов не позднее 30 ноября предшествующего года и направляет их президенту Республики Абхазия. Окончательное утверждение сметы расходов и лимита кредитных ресурсов осуществляется Народным Собранием – Парламентом по представлению главы государства.

Ход обсуждения и важность законопроекта прокомментировал полномочный представитель президента в Парламенте Дмитрий Шамба. Он подчеркнул, что исполнительная власть поддерживала данную инициативу еще на этапе первого чтения.

«Основные положения этого законопроекта касаются установления лимита кредитных ресурсов, который утверждается Парламентом для Национального банка, а также появления в законе жесткой нормы о перечислении прибыли регулятора в доход республиканского бюджета. Ранее таких положений в действующем законодательстве просто не было. Фактически, по итогам финансового года само Правление Нацбанка своим решением могло направить в бюджет абсолютно любую сумму – хоть один процент. Теперь же закон четко обязывает Национальный банк перечислять 70% прибыли в доход государства», – отметил Дмитрий Шамба.

Полпред президента также детально разъяснил логику поправок, касающихся процедур утверждения финансовых документов Банка Абхазии, указав на необходимость сохранения единой конституционной вертикали.

«Вся конструкция закона выстроена так, что ключевые документы, касающиеся деятельности Национального банка и утверждаемые Парламентом, проходят строго определенную процедуру: Нацбанк их разрабатывает, представляет президенту, а президент направляет в Парламент. Это касается основных направлений денежно-кредитной политики и ежегодного отчета. По такой же схеме – по представлению президента – Парламент назначает председателя Нацбанка и утверждает членов его Правления.

В эту же логичную конструкцию мы предложили включить лимит кредитных ресурсов и проект сметы доходов и расходов на финансовый год. Они должны утверждаться Парламентом по представлению президента, основанному на предложениях самого Национального банка. Такой подход полностью исключает правовой тупик, когда Нацбанк представляет проект сметы и президенту, и Парламенту, но у главы государства нет законной процедуры направить ее дальше, а сам утвердить ее он не может. Предложенный механизм никак не ограничивает получение депутатами информации о деятельности Нацбанка и абсолютно не противоречит ни закону, ни сложившимся конструктивным отношениям между исполнительной властью и депутатским корпусом», – заключил Дмитрий Шамба

Об этом сообщает Апсныпресс.