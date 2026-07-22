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Абхазия Информ

236 НАРУШЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ВЫЯВИЛА ГЕНПРОКУРАТУРА ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ 2026 ГОДА

Новости Среда, 22 июля 2026 14:33
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236 НАРУШЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ВЫЯВИЛА ГЕНПРОКУРАТУРА ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ 2026 ГОДА

Сухум. 22 июля 2026. Абхазия-Информ. Генпрокуратура за первое полугодие 2026 года выявила 236 нарушений законодательства, что более чем в два раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщил первый заместитель генерального прокурора республики Дамир Квициния на заседании коллеги Генпрокуратуры, посвященном итогам работы за первое полугодие 2026 года.

По его словам, за первые шесть месяцев прошлого года надзорным органом было зафиксировано 113 нарушений.

Квициния уточнил, что по результатам проверок принят комплекс мер прокурорского реагирования. В частности, ведомство внесло 50 представлений (против 49 за аналогичный период прошлого года) и принесло 113 протестов, что существенно превышает показатель предыдущего года, когда их число составило 13.

За отчетный период к административной ответственности были привлечены девять человек, еще 30 человек получили предостережения о недопустимости нарушения закона, тогда как в первом полугодии прошлого года таковых было трое.

Замгенпрокурора также добавил, что благодаря принятым прокуратурой мерам в бюджет республики и в пользу организаций удалось возместить 19 млн 131 тыс. 608 рублей. За аналогичный период прошлого года сумма возмещенного ущерба составляла 72 млн 404 тыс. рублей.

За первое полугодие 2026 года зарегистрировано 292 преступления, что на 3,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года (283).

Согласно представленной Квициния статистике, наиболее заметный рост показателей отмечен в Гагрском районе – 65 преступлений (+7 по сравнению с 2025 годом), г. Сухум – 82 (+6) и Очамчырском районе – 21 (+5). В то же время снижение преступности зафиксировано в Галском районе, где количество зарегистрированных дел сократилось до 10 (-8), а также в УВД по г. Сухум – до 24 ( – 3).

Количество тяжких и особо тяжких преступлений достигло 100 эпизодов против 95 за аналогичный период прошлых шести месяцев.

Раскрываемость деяний этой категории составила 87%.

В динамике отдельных видов преступлений наблюдается увеличение числа разбойных нападений (4 случая против 2 годом ранее) и мошенничеств (6 случаев против 0).

Структура преступности

В общей структуре зарегистрированных правонарушений наибольшую долю продолжают занимать деяния, связанные с незаконным оборотом наркотиков,– 97 случаев (33,2% от общего массива). Все 97 преступлений данной категории раскрыты, сообщил первый заместитель генпрокурора Дамир Квициния на коллегии Генпрокуратуры, посвященной итогам работы за первое полугодие 2026 года.

Второе место по распространенности занимают кражи – 53 эпизода (18,1% от общего числа), из которых раскрыто 35.

Третьей по объему категорией остается незаконный оборот огнестрельного оружия – 48 преступлений (16,4%), по всем фактам обеспечена 100-процентная раскрываемость.

Кроме того, за отчетный период зарегистрировано 8 корыстно-насильственных преступлений, среди которых 4 разбойных нападения, 3 грабежа и 1 похищение человека.

Убийств, совершенных из корыстных побуждений, за первое полугодие 2026 года не зафиксировано.

Об этом сообщает Апсныпресс.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 22 июля 2026 14:41

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