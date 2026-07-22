 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

В мире

В ВЕНЕСУЭЛЕ – СИЛЬНЕЙШИЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 100 ЛЕТ
июня 25 2026

В ВЕНЕСУЭЛЕ – СИЛЬНЕЙШИЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 100 ЛЕТ

Сухум. 25 июня 2026 г. Абхазия-Информ. В Венесуэле вечером 24 июня произошли два сильных землетрясения…
СПЕЦНАЗ США ЗАХВАТИЛ НИКОЛАСА МАДУРО
января 04 2026
СПЕЦНАЗ США ЗАХВАТИЛ НИКОЛАСА МАДУРО
августа 16 2025
ПУТИН ОЦЕНИЛ ПЕРЕГОВОРЫ ПОЗИТИВНО И ПРИЗВАЛ ЕВРОПУ НЕ СРЫВАТЬ ПРОЦЕСС

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июль 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПАРЛАМЕНТ ВВЕЛ УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННЫЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАСКОПКИ

Новости Среда, 22 июля 2026 14:41
Оцените материал
(0 голосов)
ПАРЛАМЕНТ ВВЕЛ УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННЫЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАСКОПКИ

Сухум. 22 июля 2026. Абхазия-Информ. Депутаты Парламента внесли изменения в Уголовный кодекс Республики Абхазия. Законопроект дополняет УК РА новой статьей 241.1 «Незаконные поиск и (или) изъятие археологических предметов из залегания».

Эта статья предусматривает установление уголовной ответственности:

за действия по поиску и (или) изъятию археологических предметов из мест залегания на поверхности земли, в земле или под водой. проводимые без разрешения, которые могут повлечь повреждение или уничтожение культурного слоя;

за действия по поиску и (или) изъятию археологических предметов, совершенные в границах территории объекта историко-культурного наследия, включенного в Государственный список объектов историко-культурного наследия или выявленного объекты историко-культурного наследия.

Эта инициатива направлена на защиту историко-культурного наследия страны от неконтролируемых раскопок. Подобная деятельность наносит непоправимый ущерб культурному слою.

Законопроект предусматривает наказание за проведение работ без специального разрешения – открытого листа. Его выдает Археологическая комиссия Академии наук Абхазии.

Проект закона также предусматривает более строгую меру наказания за действия по поиску и (или) изъятию археологических предметов, совершенные:

с использованием землеройных машин или специальных технических средств поиска (металлоискатели, радары, магнитные приборы и другие технические средства, позволяющие определить наличие археологических предметов в месте залегания);

совершение преступления группой лиц;

совершение деяния должностным лицом с использованием служебного положения.

Об этом сообщает Апсныпресс.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 22 июля 2026 14:43

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « 236 НАРУШЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ВЫЯВИЛА ГЕНПРОКУРАТУРА ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ 2026 ГОДА ВНОВЬ ИЗБРАННЫЕ ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА БУДУТ ПРИНИМАТЬ ПРИСЯГУ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.