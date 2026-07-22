ПАРЛАМЕНТ ВВЕЛ УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННЫЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАСКОПКИ

Сухум. 22 июля 2026. Абхазия-Информ. Депутаты Парламента внесли изменения в Уголовный кодекс Республики Абхазия. Законопроект дополняет УК РА новой статьей 241.1 «Незаконные поиск и (или) изъятие археологических предметов из залегания».

Эта статья предусматривает установление уголовной ответственности:

за действия по поиску и (или) изъятию археологических предметов из мест залегания на поверхности земли, в земле или под водой. проводимые без разрешения, которые могут повлечь повреждение или уничтожение культурного слоя;

за действия по поиску и (или) изъятию археологических предметов, совершенные в границах территории объекта историко-культурного наследия, включенного в Государственный список объектов историко-культурного наследия или выявленного объекты историко-культурного наследия.

Эта инициатива направлена на защиту историко-культурного наследия страны от неконтролируемых раскопок. Подобная деятельность наносит непоправимый ущерб культурному слою.

Законопроект предусматривает наказание за проведение работ без специального разрешения – открытого листа. Его выдает Археологическая комиссия Академии наук Абхазии.

Проект закона также предусматривает более строгую меру наказания за действия по поиску и (или) изъятию археологических предметов, совершенные:

с использованием землеройных машин или специальных технических средств поиска (металлоискатели, радары, магнитные приборы и другие технические средства, позволяющие определить наличие археологических предметов в месте залегания);

совершение преступления группой лиц;

совершение деяния должностным лицом с использованием служебного положения.

Об этом сообщает Апсныпресс.