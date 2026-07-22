ГЕНПРОКУРАТУРА АБХАЗИИ ПОДВЕЛА ИТОГИ РАБОТЫ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2026 ГОДА

Сухум. 22 июля 2026. Абхазия-Информ. Генеральная прокуратура Абхазии в первом полугодии 2026 года более чем вдвое увеличила количество выявленных нарушений законодательства, зафиксировала рост отдельных категорий преступлений и объявила о возможных кадровых решениях по итогам проверки работы территориальных подразделений. Эти данные были озвучены на заседании коллегии Генеральной прокуратуры.

Первый заместитель генерального прокурора Дамир Квициния сообщил, что за шесть месяцев 2026 года органы прокуратуры выявили 236 нарушений законодательства, тогда как за аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 113.

По итогам проверок прокуратура внесла 113 протестов против 13 годом ранее, направила 50 представлений (49 – в первом полугодии 2025 г.), привлекла к административной ответственности девять человек (восемь) и объявила 30 предостережений о недопустимости нарушения закона, тогда как годом ранее их было всего три.

Благодаря мерам прокурорского реагирования в бюджет республики и в пользу организаций удалось возместить 19,1 млн рублей. За аналогичный период прошлого года сумма возмещенных средств составила 72,4 млн рублей.

Рост преступности

По данным прокуратуры, за первое полугодие зарегистрировано 292 преступления, что на 3,2% больше, чем годом ранее, когда было зарегистрировано 283 преступления.

Наиболее заметный рост отмечен в Гагрском районе, где зарегистрировано 65 преступлений против 58 годом ранее, в Сухуме – 82 против 76, а также в Очамчырском районе – 21 против 16. В то же время снижение преступности зафиксировано в Галском районе, где количество зарегистрированных преступлений сократилось с 18 до 10, а также по линии УВД Сухума – с 27 до 24.

Количество тяжких и особо тяжких преступлений выросло с 95 до 100, при этом их раскрываемость составила 87%.

Наркопреступления остаются основной категорией

Наибольшую долю в структуре преступности продолжают занимать преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. За полгода зарегистрировано 97 таких преступлений, что составляет 33,2% от общего количества, и все они раскрыты.

В прокуратуре отметили, что число наркопреступлений выросло почти на треть. При этом ведомство считает необходимым сосредоточить усилия не на задержании потребителей, а на организаторах незаконного оборота, включая интернет-каналы распространения наркотиков и расчеты с использованием криптовалют.

Второе место в структуре преступности занимают кражи – зарегистрировано 53 преступления, из которых раскрыто 35. Далее следуют преступления, связанные с незаконным оборотом огнестрельного оружия: зафиксировано 48 таких фактов, все они раскрыты.

За отчетный период также зарегистрированы четыре разбойных нападения против двух годом ранее, три грабежа и одно похищение человека. Убийств, совершенных из корыстных побуждений, в первом полугодии не зарегистрировано.

ДТП и нарушения при освидетельствовании

Количество дорожно-транспортных происшествий увеличилось с 51 до 58, однако число погибших снизилось с 20 до 17 человек.

При анализе материалов о ДТП прокуратура выявила нарушения в работе сотрудников Госавтоинспекции. Из 399 участников аварий 236 человек не были направлены на освидетельствование на предмет наркотического опьянения, а 41 водитель – на состояние алкогольного опьянения. По этим фактам в адрес МВД внесено прокурорское представление.

Проверки налоговой службы

Существенные нарушения выявлены в деятельности Министерства по налогам и сборам.

По данным прокуратуры, должностные лица налоговых органов превышали полномочия при привлечении предпринимателей к административной ответственности, не передавали материалы о налоговых преступлениях в органы внутренних дел, занижали размеры штрафов и отзывали инкассовые поручения до полного погашения задолженности.

Нарушения также выявлены при использовании государственных земель и в деятельности ряда промышленных и фармацевтических предприятий.

Кроме того, благодаря мерам прокурорского реагирования удалось обеспечить погашение задолженности перед РУП «Абхазская железная дорога» на сумму 18,9 млн рублей.

Незаконно полученные паспорта

Прокуратура сообщила о выявлении схемы незаконного получения гражданства Абхазии. По данным ведомства, 14 граждан Российской Федерации представили подложные документы, содержавшие ложные сведения об абхазском или абазинском происхождении.

Уголовные дела в отношении них не возбуждались в связи с истечением сроков давности и действием акта амнистии. Вместе с тем в МВД и Министерство юстиции направлены материалы для аннулирования незаконно выданных паспортов, а также оформленных на их основании водительских удостоверений и регистрационных документов на транспорт.

Работа следствия

За первое полугодие следственными подразделениями принято к производству 354 уголовных дела против 294 за аналогичный период прошлого года. В суд направлено 224 уголовных дела. С участием прокуроров рассмотрено 201 уголовное дело, осуждено 205 человек, из которых 65 приговорены к лишению свободы.

В ходе заседания коллегии по итогам первого полугодия 2026 года генеральный прокурор Адгур Агрба выступил с разгромной критикой в адрес руководителей районных прокуратур и органов внутренних дел. Глава ведомства заявил, что благодаря проверкам центрального аппарата владеет исчерпывающей информацией и знает о реальном положении дел на местах «значительно больше, чем вам кажется».

Полное игнорирование ведомственных актов и формальный надзор.

Генпрокурор указал на то, что прокуроры на местах фактически саботируют приказы руководства и решения прошлых коллегий: «Прокуроры на местах, судя по всему, вообще не знакомы с решениями коллегий и с приказами Генерального прокурора. Вы ими просто не руководствуетесь... Общий объём работы сорван из-за вашей халатности, разгильдяйства и пренебрежительного отношения к делам. Вот откровенно говорю: со стороны ваша работа выглядит именно так».

Он подчеркнул, что системный кризис в правоохранительной сфере вызван именно отсутствием надлежащего прокурорского контроля за следствием.

Развал резонансных дел и «штатные» понятые.

Точкой кипения для руководства ведомства стал оправдательный приговор по резонансному уголовному делу в Сухуме, находившемуся на личном контроле генпрокурора. Причиной развала дела в суде стала многолетняя халатность следователей и прокуроров, закрывавших глаза на использование подставных лиц.

«Дело фактически разрушено и не выдержало судебного процесса из-за проблемы с понятыми – людьми, которые по 15–20 лет привлекаются в качестве «штатных» понятых по самым разным делам... Человека оправдали, которого надо было судить и посадить за решётку, и мы ничего теперь с этим сделать не можем», – заявил Агрба.

Он констатировал, что масштабная проверка, проведённая после этого инцидента, вскрыла системные проблемы: «Это действительно критическая ситуация. Такого низкого уровня качества следствия я не припомню лично. Я не понимаю, кто дал вам право так работать».

Генпрокурор резко отверг аргументы подчиненных о нехватке личного состава в правоохранительных органах: «Вам вопросы задаёшь – вы нам проблему обозначаете: «Людей не хватает»... Для того, чтобы качественно выполнить свою работу следователю, какое отношение к нему имеет отсутствие других сотрудников – сотрудников ППС, ДПС? Если дело находится у него в производстве, он должен исполнять всё, что обязан, в соответствии с УПК».

Он добавил, что зачитанные на заседании формальные отчёты и оправдания «здесь больше не принимаются».

Особое внимание было уделено работе по выявлению укрытых от учёта преступлений. Только после прямого вмешательства руководства за один месяц удалось выявить 17 таких фактов.

«А куда вы всё это время смотрели? Почему до того, как я вам не сказал, вы эту работу самостоятельно не проводили? Ваши полномочия кто-то отменил?» – спросил Агрба.

В завершение выступления глава ведомства напомнил о своём обещании применить дисциплинарные санкции и намекнул на готовность к масштабным кадровым перестановкам: «У нас очень большая «скамейка запасных" в следственном управлении: по 10–15 лет наши следователи проработали и ждут своего часа. Из всего состава в районах я могу выделить лишь 3-4 человек, которые действительно хотят работать. Поведение остальных мне просто непонятно».

Подводя итог, генеральный прокурор указал на отсутствие ощутимых результатов в сфере борьбы с коррупцией: «Сколько нужно ещё человек привести, посадить? Каких специалистов вам нужно привести в прокуратуру, чтобы вы могли хоть что-то нам дать? В год хоть один материал вы можете нам дать? Я понял для себя, что вы не можете».

Об этом сообщает Апсныпресс.