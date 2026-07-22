ПАРЛАМЕНТ НЕ ПРИНЯЛ ТРИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН О ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ

Сухум. 22 июля 2026. Абхазия-Информ. Три законопроекта о внесении изменений в Конституционный закон «О выборах депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия» не набрали нужного количества голосов депутатов. Для принятия изменения в Конституционный закон требуется не менее двух-третей голосов депутатов Парламента.

Изменением статьи 25 предлагалось увеличить срок запрета на опубликование результатов опросов общественного мнения, связанных с предстоящими парламентскими выборами, с 10 до 30 дней до дня голосования.

По мнению разработчиков, нововведение могло снизить влияние публикуемых социологических исследований на электоральные предпочтения граждан в завершающий период избирательной кампании, а также обеспечит равные условия для всех зарегистрированных кандидатов.

Изменением в статье 10 предлагалось установить временный запрет на прописку граждан, достигших 18 лет, со дня назначения выборов до подведения их итогов.

«Массовая или целенаправленная перепрописка в период выборов может использоваться для искусственного изменения численности избирателей в конкретных округах, что способно повлиять на результаты голосования», – сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Еще одним изменением, а именно введением новой статьи 6¹, предлагалось установить запрет на начало и проведение ремонтно-строительных работ, финансируемых из республиканского или местных бюджетов, в течение двух месяцев до дня голосования и до официального опубликования результатов выборов.

Депутаты также сняли с повестки дня внесение в закон о выборах депутатов Парламента изменения, устанавливающего требование о постоянном проживании кандидата в Абхазии не менее пяти последних лет перед днем выборов.

Об этом сообщает Апсныпресс.