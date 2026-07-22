 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

В мире

В ВЕНЕСУЭЛЕ – СИЛЬНЕЙШИЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 100 ЛЕТ
июня 25 2026

В ВЕНЕСУЭЛЕ – СИЛЬНЕЙШИЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 100 ЛЕТ

Сухум. 25 июня 2026 г. Абхазия-Информ. В Венесуэле вечером 24 июня произошли два сильных землетрясения…
СПЕЦНАЗ США ЗАХВАТИЛ НИКОЛАСА МАДУРО
января 04 2026
СПЕЦНАЗ США ЗАХВАТИЛ НИКОЛАСА МАДУРО
августа 16 2025
ПУТИН ОЦЕНИЛ ПЕРЕГОВОРЫ ПОЗИТИВНО И ПРИЗВАЛ ЕВРОПУ НЕ СРЫВАТЬ ПРОЦЕСС

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июль 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПАРЛАМЕНТ НЕ ПРИНЯЛ ТРИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН О ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ

Новости Среда, 22 июля 2026 17:18
Оцените материал
(0 голосов)
ПАРЛАМЕНТ НЕ ПРИНЯЛ ТРИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН О ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ

Сухум. 22 июля 2026. Абхазия-Информ. Три законопроекта о внесении изменений в Конституционный закон «О выборах депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия» не набрали нужного количества голосов депутатов. Для принятия изменения в Конституционный закон требуется не менее двух-третей голосов депутатов Парламента.

Изменением статьи 25 предлагалось увеличить срок запрета на опубликование результатов опросов общественного мнения, связанных с предстоящими парламентскими выборами, с 10 до 30 дней до дня голосования.

По мнению разработчиков, нововведение могло снизить влияние публикуемых социологических исследований на электоральные предпочтения граждан в завершающий период избирательной кампании, а также обеспечит равные условия для всех зарегистрированных кандидатов.

Изменением в статье 10 предлагалось установить временный запрет на прописку граждан, достигших 18 лет, со дня назначения выборов до подведения их итогов.

«Массовая или целенаправленная перепрописка в период выборов может использоваться для искусственного изменения численности избирателей в конкретных округах, что способно повлиять на результаты голосования», – сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Еще одним изменением, а именно введением новой статьи 6¹, предлагалось установить запрет на начало и проведение ремонтно-строительных работ, финансируемых из республиканского или местных бюджетов, в течение двух месяцев до дня голосования и до официального опубликования результатов выборов.

Депутаты также сняли с повестки дня внесение в закон о выборах депутатов Парламента изменения, устанавливающего требование о постоянном проживании кандидата в Абхазии не менее пяти последних лет перед днем выборов.

Об этом сообщает Апсныпресс.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Среда, 22 июля 2026 17:24

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ГЕНПРОКУРАТУРА АБХАЗИИ ПОДВЕЛА ИТОГИ РАБОТЫ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2026 ГОДА ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА БУДУТ ПРОХОДИТЬ ЯЗЫКОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.