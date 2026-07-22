ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА БУДУТ ПРОХОДИТЬ ЯЗЫКОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
Сухум. 22 июля 2026. Абхазия-Информ. Депутаты внесли изменения в статью 5 Конституционного закона «О выборах депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия» во втором окончательном чтении. Данные изменения разработаны в целях реализации требования о владении кандидатами в депутаты абхазским и русским языками.
Действующая редакция закона не содержит процедуры подтверждения владения языками.
Предлагается дополнить часть 3 статьи 5 положением о представлении результата тестирования, проводимого лингвистической комиссией, образуемой Центризбиркомом РА.
Отсутствие положительного результата станет основанием для отказа в регистрации кандидата.
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