ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА БУДУТ ПРОХОДИТЬ ЯЗЫКОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

Сухум. 22 июля 2026. Абхазия-Информ. Депутаты внесли изменения в статью 5 Конституционного закона «О выборах депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия» во втором окончательном чтении. Данные изменения разработаны в целях реализации требования о владении кандидатами в депутаты абхазским и русским языками.