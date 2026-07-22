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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ВВОДИТСЯ ЗАПРЕТ НА УЧАСТИЕ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССАХ

Новости Среда, 22 июля 2026 17:29
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В АБХАЗИИ ВВОДИТСЯ ЗАПРЕТ НА УЧАСТИЕ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССАХ

Сухум. 22 июля 2026. Абхазия-Информ. Изменения, направленные на обеспечение независимости избирательных процессов от внешнего воздействия, внесли депутаты Парламента в Конституционный закон «О выборах депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия» в первом чтении.

По мнению авторов законопроекта, действующее законодательство не содержит достаточной детализации запрета на участие иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных и международных организаций в избирательных кампаниях.

Законопроект устанавливает запрет на любые формы участия указанных субъектов в подготовке и проведении выборов, а также в поддержке или противодействии кандидатам.

«Это связано с тем, что социологические исследования и опросы иностранных субъектов способны оказывать существенное воздействие на общественное мнение, искажать конкурентную среду и приводить к дестабилизации обстановки», – говорится в пояснительной записке.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 22 июля 2026 17:33

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