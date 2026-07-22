ВСЕ СУДЬИ АБХАЗИИ БУДУТ ПРИНОСИТЬ ПРИСЯГУ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ АБХАЗСКОМ ЯЗЫКЕ
Сухум. 22 июля 2026. Абхазия-Информ. Все судьи Абхазии будут приносить присяПарламент принял во втором окончательном чтении изменение в Конституционный закон «О судебной власти».
Законопроект нормативно закрепляет статус государственного языка при отправлении правосудия.
В соответствии с документом, судьи Конституционного суда, судов общей юрисдикции и Арбитражного суда Республики Абхазия теперь обязаны приносить присягу исключительно на государственном абхазском языке.
Данная норма обусловлена тем, что оригиналы всех нормативно-правовых актов в республике издаются на абхазском языке.
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