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Абхазия Информ

В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ СИТУАЦИЮ НА ТОПЛИВНОМ РЫНКЕ

Новости Среда, 22 июля 2026 19:17
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В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ СИТУАЦИЮ НА ТОПЛИВНОМ РЫНКЕ

Сухум. 22 июля 2026. Абхазия-Информ. Премьер-министр Владимир Делба провел совещание с представителями топливных компаний, посвященное текущей ситуации на рынке нефтепродуктов. Во встрече принял участие вице-премьер Джансух Нанба.

Открывая совещание, Владимир Делба отметил, что, несмотря на существующие сложности, ситуацию на топливном рынке удается удерживать под контролем.

«Нам до сегодняшнего дня удалось, и я полагаю, что эта тенденция будет продолжаться, не создавать дефицит нефтепродуктов в Абхазии. Благодаря нашему взаимодействию между правительством, руководством топливных компаний республики и поставщиками из Российской Федерации, мы удерживаем ситуацию под контролем», – подчеркнул премьер-министр.

Он отметил, что особое внимание необходимо уделять обеспечению нефтепродуктами приоритетных направлений – сельхозпроизводителей, государственных учреждений, а также предпринимателей, деятельность которых имеет важное значение для экономики страны.

«Ежедневный мониторинг и постоянное информирование о ситуации в этой сфере дают нам возможность удерживать ситуацию на таком уровне и не создавать критическую атмосферу. Здесь нельзя долго раздумывать - меры необходимо принимать оперативно и быстро», – сказал Владимир Делба.

Вице-премьер Джансух Нанба отметил, что подобные встречи с представителями топливного рынка проводятся регулярно по поручению премьер-министра для оперативного реагирования на изменения ситуации.

«Главная цель нашей сегодняшней встречи – не допустить каких-либо дефицитов на нашем рынке. Это задача номер один. Мы понимаем, что вы занимаетесь бизнесом, однако в нынешних условиях вопросы обеспечения страны топливом имеют особое значение. Мы рассчитываем на ваше содействие, чтобы совместными усилиями сохранить стабильную ситуацию», – подчеркнул Джансух Нанба.

Об этом сообщает пресс-служба КМ.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Среда, 22 июля 2026 19:22

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