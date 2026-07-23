КОМИССИЯ ОДОБРИЛА ПРОЕКТ ПАМЯТНИКА ПОЭТУ ИУА КОГОНИА

Сухум. 23 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Под председательством вице-премьера Джансуха Нанба состоялось выездное заседание государственной комиссии по монументальному искусству. Заседание прошло в Сухумском художественном училище им. А. К. Чачба-Шервашидзе.

Главным вопросом повестки стало рассмотрение доработанного проекта памятника поэту Иуа Когониа. Проект, автором которого является народный художник Абхазии Амиран Адлейба, ранее был признан победителем повторного открытого международного конкурса.

В ходе заседания автор представил доработанную скульптуру, выполненную с учетом рекомендаций, данных государственной комиссией в октябре 2025 года.

Участники заседания высоко оценили художественное исполнение работы, отметив выразительность образа поэта и детальную проработку элементов национального костюма.

По итогам обсуждения комиссия приняла решение одобрить доработанный проект памятника. Администрации города Сухум совместно с автором проекта Амираном Адлейба и архитектором Сарией Лакрба рекомендовано доработать проект благоустройства территории и постамента с учетом утвержденной концепции благоустройства набережной Сухума.

Об этом сообщает пресс-служба КМ.